Hamann: Dieser Stuttgart-Profi muss mit zur WM

Jakob Lüers 02.05.2026 • 16:11 Uhr Mehrere Spieler des VfB Stuttgart kämpfen im Saisonendspurt darum, noch auf den WM-Zug von Julian Nagelsmann aufzuspringen. Von einem schwärmt Dietmar Hamann besonders.

Wie viele Stuttgarter fahren mit Deutschland zur WM? TV-Experte Dietmar Hamann hat sich vor allem bei einem VfB-Star für einen Kaderplatz starkgemacht: Flügelstürmer Chris Führich.

„Der ist so gut drauf. Der muss mit zur WM“, stellte Hamann bei Sky im Vorfeld der Bundesliga-Partie der Stuttgarter gegen die TSG Hoffenheim klar. Führich habe zwar zuletzt eine ruhigere Phase erlebt, doch jetzt sei er „wieder so gut drauf“, wiederholte Hamann.

VfB-Star gut in Form: „Der muss mitfahren“

In dieser Saison kommt der 28-Jährige bisher auf acht Tore und acht Vorlagen. Mit den Stuttgartern zog Führich zudem zum zweiten Mal in Folge ins DFB-Pokalfinale ein – mit einem Auftritt, der auch Hamann beeindruckte: „Ich habe ihn letzte Woche im Halbfinale gegen Freiburg gesehen. Der muss mitfahren“, forderte der 52-Jährige in Bezug auf eine mögliche WM-Teilnahme Führichs.

Die Chancen, dass Hamanns Wunsch in Erfüllung geht, scheinen dabei nicht schlecht: Der Stuttgarter hatte bereits bei der Europameisterschaft 2024 zum Aufgebot von Nationaltrainer Julian Nagelsmann gehört, kam beim Heim-Turnier jedoch nur zu einem Kurzeinsatz gegen Ungarn.

Auch bei den jüngsten Testspielen der DFB-Elf Ende März wurde Führich nominiert und durfte beim 2:1-Sieg gegen Ghana eine knappe halbe Stunde mitwirken.

Führich betreibt weiter Eigenwerbung

Im Bundesligaspiel gegen Hoffenheim bestätigte Führich seine starke Form und untermauerte Hamanns Forderung: Nach 20 Minuten traf der Rechtsfuß gegen die Sinsheimer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer – hatte dabei aber gütige Mithilfe von Nationalkeeper Oliver Baumann.