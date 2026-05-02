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Hamann: Dieser Stuttgart-Profi muss mit zur WM

Hamann: Dieser VfB-Profi muss zur WM

Mehrere Spieler des VfB Stuttgart kämpfen im Saisonendspurt darum, noch auf den WM-Zug von Julian Nagelsmann aufzuspringen. Von einem schwärmt Dietmar Hamann besonders.
Kevin Kuranyi spricht im exklusiven SPORT1-Interview über den Stand von Deniz Undav in der deutschen Nationalmannschaft. Der einstige Mittelstürmer nimmt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann in Schutz.
Jakob Lüers
Mehrere Spieler des VfB Stuttgart kämpfen im Saisonendspurt darum, noch auf den WM-Zug von Julian Nagelsmann aufzuspringen. Von einem schwärmt Dietmar Hamann besonders.

Wie viele Stuttgarter fahren mit Deutschland zur WM? TV-Experte Dietmar Hamann hat sich vor allem bei einem VfB-Star für einen Kaderplatz starkgemacht: Flügelstürmer Chris Führich.

„Der ist so gut drauf. Der muss mit zur WM“, stellte Hamann bei Sky im Vorfeld der Bundesliga-Partie der Stuttgarter gegen die TSG Hoffenheim klar. Führich habe zwar zuletzt eine ruhigere Phase erlebt, doch jetzt sei er „wieder so gut drauf“, wiederholte Hamann.

VfB-Star gut in Form: „Der muss mitfahren“

In dieser Saison kommt der 28-Jährige bisher auf acht Tore und acht Vorlagen. Mit den Stuttgartern zog Führich zudem zum zweiten Mal in Folge ins DFB-Pokalfinale ein – mit einem Auftritt, der auch Hamann beeindruckte: „Ich habe ihn letzte Woche im Halbfinale gegen Freiburg gesehen. Der muss mitfahren“, forderte der 52-Jährige in Bezug auf eine mögliche WM-Teilnahme Führichs.

Die Chancen, dass Hamanns Wunsch in Erfüllung geht, scheinen dabei nicht schlecht: Der Stuttgarter hatte bereits bei der Europameisterschaft 2024 zum Aufgebot von Nationaltrainer Julian Nagelsmann gehört, kam beim Heim-Turnier jedoch nur zu einem Kurzeinsatz gegen Ungarn.

Auch bei den jüngsten Testspielen der DFB-Elf Ende März wurde Führich nominiert und durfte beim 2:1-Sieg gegen Ghana eine knappe halbe Stunde mitwirken.

Führich betreibt weiter Eigenwerbung

Im Bundesligaspiel gegen Hoffenheim bestätigte Führich seine starke Form und untermauerte Hamanns Forderung: Nach 20 Minuten traf der Rechtsfuß gegen die Sinsheimer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer – hatte dabei aber gütige Mithilfe von Nationalkeeper Oliver Baumann.

Bis der Stuttgarter weiß, ob er tatsächlich mit der Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft fliegen darf, dauert es aber noch ein wenig: Nagelsmann hatte jüngst erklärt, die Kader-Bekanntgabe für die WM vom 12. auf den 21. Mai nach hinten zu verschieben.

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