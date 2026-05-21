WM-Kader: Darum sah sich Nagelsmann in der Pflicht, Neuer anzurufen

SPORT1 21.05.2026 • 13:36 Uhr Julian Nagelsmann setzt voll auf den 40 Jahre alten Bayern-Keeper und begründet seine Entscheidung.

Rückkehrer Manuel Neuer wird definitiv als Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft gehen. „Ja, das planen wir“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bei der Nominierung seines 26-köpfigen WM-Kaders und fügte an: „Jeder weiß, welche Aura Manu hat, welche Qualitäten er hat, was er einer Mannschaft gibt. Er wird der Mannschaft helfen.“ (Nagelsmann-PK im LIVETICKER)

Der 40-Jährige von Bayern München war nach der EM 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten. Der Hoffenheimer Oliver Baumann hatte sich seitdem als Stammtorhüter etabliert. Für den 35-Jährigen wäre die Entscheidung für Neuer „natürlich ein Schlag“ gewesen, sagte Nagelsmann und sprach von einer „Weltklasse-1b-Lösung, die wir installiert haben“. Hinter Neuer und Baumann ist der Stuttgarter Alexander Nübel die Nummer drei im DFB-Tor.

„Bei den Torhütern liegt die Hauptaufgabe eines Trainers darin, wirklich die drei besten Torhüter mitzunehmen. Da haben wir uns dazu entschieden, dass zu den drei besten Torhütern des Landes eben der Alex, der Oli und auch Manu gehört. Deswegen haben wir uns dazu entschieden ihn zu kontaktieren und zu fragen, ob er nochmal für die Nationalmannschaft spielen möchte“, betonte der Bundestrainer.

Neuer-Vertragsverlängerung war entscheidend

Ausschlaggebend für die Nominierung von Rio-Weltmeister Neuer für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) sei auch gewesen, so Nagelsmann, „dass wir Klarheit haben, wie es bei ihm dann auch weitergeht, ob er nach der Saison weiterspielen möchte“. Neuer hatte unlängst seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis 2027 verlängert.

Für Neuer wäre es seit 2010 bereits die fünfte Weltmeisterschaft. Er würde damit den Torwart-Rekord von Antonio Carbajal einstellen. Der Mexikaner war von 1950 bis 1966 bei fünf Turnieren im Einsatz gewesen. Zudem war Neuer bei vier Europameisterschaften dabei.

Fragezeichen hinter Wadenproblemen

Neuer, der am 2. Juni 2009 (7:2 gegen die VAE) im DFB-Team debütiert hatte, bestritt sein letztes von bislang 124 Länderspielen am 5. Juli 2024 beim bitteren 1:2 n.V. im Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien. Am 31. Mai könnte Neuer beim Länderspiel in Mainz gegen Finnland sein Comeback nach dann 695 Tagen geben.

Neuer plagen aktuell allerdings erneut Probleme an der linken Wade. Bereits dreimal in dieser Saison war er wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen. Ob der Keeper am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) im Pokalfinale der Bayern gegen den VfB Stuttgart zur Verfügung steht, ist noch offen. Die Nationalmannschaft startet am Mittwoch in Herzogenaurach die Vorbereitung auf die WM.