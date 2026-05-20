Hamann würde Musiala nicht mit zur WM nehmen

Maximilian Huber 20.05.2026 • 18:01 Uhr Dietmar Hamann spricht sich gegen eine WM-Teilnahme von Jamal Musiala aus. Der Vizeweltmeister von 2002 schildert, dass der Bundestrainer dem Bayern-Star keinen Gefallen damit tut, ihn zu nominieren.

Dietmar Hamann hat sich kurz vor der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders dafür ausgesprochen, beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko auf Jamal Musiala zu verzichten.

„Ich glaube, dass er der Mannschaft im Moment nicht helfen kann. Ich weiß nicht, ob man dem Jungen einen Gefallen tut, ihn jetzt mitzunehmen“, befand Hamann bei Sky90.

Hamann lehnt Musiala-Vergleich mit Schweinsteiger und Khedira ab

Musiala sei nach seiner schwerwiegenden Verletzung noch nicht bei einhundert Prozent, sagte der TV-Experte. Man könne Musialas Situation außerdem nicht mit der von Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira vergleichen, die jeweils vor der WM-Endrunde 2014 angeschlagen waren und dennoch für die WM nominiert wurden.

„Das waren zentrale Mittelfeldspieler“, argumentierte Hamann. Bei Musiala sei die Lage anders: „Offensivspieler leben von ihrer Dynamik und der Fähigkeit, aus nichts mal etwas zu machen, von der Spielfreude. Das ist im Moment nicht zu sehen.“

Hamann könne zwar verstehen, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann „auf so einen Spieler lange wartet. Nur du erwartest, dass irgendwann auch etwas kommt. Gegen Paris hat er zweimal nicht gut gespielt. Ich glaube, dass man dem Jungen im Moment keinen Gefallen tut. Das wird er aber nicht sagen, weil er zur Weltmeisterschaft will. Aber wenn ich sehe, was er in den letzten vier, fünf Monaten gespielt hat, würde ich ihn nicht mitnehmen“.

Béla Réthy: „Ein Stammspieler ist er für mich nicht“

Kommentatoren-Legende Béla Réthy sprang Hamann überraschend zur Seite und betonte, dass Musiala unter ihm nicht in der Startelf stehen würde: „Er ist kein Gamechanger. Er ist noch nicht so weit. Ihm fehlt die Praxis im Moment, er war sehr lange verletzt. Mitnehmen würde ich ihn aber, für die besonderen Momente. Ein Stammspieler ist er für mich aber nicht.“