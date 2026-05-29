Kimmich-Warnung vor WM: "Nicht über den Titel nachdenken"

SID 29.05.2026 • 14:26 Uhr Der DFB-Kapitän will die WM mit der notwendigen Demut angehen - ein Thema spart er dabei bewusst aus.

Joshua Kimmich macht die Bewertung der bevorstehenden Fußball-WM nicht alleine von einem Einzug ins Finale abhängig. „Die EURO war gefühlt ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben nicht den Titel gewonnen, trotzdem wurde es als Erfolg gewertet“, sagte der DFB-Kapitän am Freitag in Herzogenaurach.

Trotz des unglücklichen Ausscheidens im Viertelfinale der Heim-EM vor zwei Jahren gegen den späteren Titelträger Spanien sei das Turnier „positiv wahrgenommen“ worden, „weil die Menschen auch die Art und Weise bewerten, wie wir auftreten.“

Das Auftreten der Nationalmannschaft soll auch beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) im Mittelpunkt stehen.

Kimmich: „Sollten nicht über den Titel nachdenken“

„Du kannst den Turniererfolg nicht immer zu einhundert Prozent beeinflussen. Wenn die Art und Weise stimmen, ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch, erfolgreich zu sein“, betonte Kimmich, der das letzte Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (6:0) als „Maßstab“ bezeichnete, „den wir in jedem Spiel bringen müssen.“

Kimmich warnte zudem davor, irgendeinen Gegner zu unterschätzen und mit der falschen Einstellung in das Turnier zu starten: „Wir sollten nicht über das Finale oder den Titel nachdenken. Das ist ein Traum, den jeder im Kopf hat. Das bringt uns am Anfang des Turniers aber nicht vorwärts. Wir sollten über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, nachdenken.“

Der 31-Jährige hat bisher an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und scheiterte mit der DFB-Auswahl jeweils blamabel in der Vorrunde.

WM 2026: Kimmich sieht das Turnier als „Chance“

Als besondere Motivation sieht Kimmich das aber nicht an. „Ums Ausmerzen geht es überhaupt nicht. Das hat mit diesem Turnier nichts zu tun. Das ist eine neue Chance, eine neue Möglichkeit. Das ist ein neues Turnier mit neuen Voraussetzungen“, sagte der Münchner.

Um eine erfolgreiche WM zu spielen, soll das Selbstvertrauen durch Siege in den Länderspielen am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Finnland und am 6. Juni in Chicago gegen die USA weiter wachsen.