Klinik-Irrsinn um Neymar: In Brasilien schrillen die Alarmglocken!

Philipp Heinemann 28.05.2026 • 07:29 Uhr Brasilien ist in Aufruhr: Wenige Wochen vor dem WM-Start dreht sich alles um Neymar - für den nun sogar Kliniken geschlossen werden.

Die Fußball-Nation Brasilien bangt um Superstar Neymar. Der angeschlagene Offensivspieler des FC Santos verpasste die erste Trainingseinheit mit dem frisch berufenen WM-Team – und ließ die Alarmglocken schrillen.

Wie unter anderem Globo Esporte berichtet, wurde der 34-Jährige im Teresópolis Diagnostic Center rund eineinhalb Stunden lang untersucht.

Bizarr: Den Berichten zufolge wurde die Klinik wegen Neymars Termin vorzeitig geschlossen – zudem mussten medizinische Angestellte offenbar Verschwiegenheitserklärungen abgeben.

Neymar nach Untersuchung offenbar geknickt

Und dennoch berichten brasilianische Medien in großem Detail über die Vorgänge im Diagnosezentrum. Das Portal Lance! beschrieb gar die Unterhaltung der Ärzte mit Neymar, als dieser über die Untersuchungsergebnisse informiert wurde. So habe der Spieler einen äußerst geknickten Eindruck gemacht.

Neymar, der mit einem privaten Helikopter zum Team gestoßen war, hatte sich beim Santos-Spiel gegen Coritiba am 17. Mai an der Wade verletzt. Zunächst war man von einer leichten Blessur ausgegangen, festgestellt wurde offenbar ein Ödem.

Wie es mit dem immer wieder von körperlichen Problemen zurückgeworfenen Superstar weitergeht, ist offen. Ein Einsatz Neymars beim Testspiel gegen Panama am 31. Mai gilt als unwahrscheinlich.

Die Selecao spielt vor der WM auch noch gegen Ägypten (7. Juni), ehe zum Turnierauftakt am 14. Juni Marokko wartet. Weitere Gruppengegner sind Haiti und Schottland.