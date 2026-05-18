WM 2026: Neymar-Entscheidung gefallen

SID 18.05.2026 • 23:27 Uhr Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti gibt seinen WM-Kader bekannt. Mit Spannung wurde erwartet, ob Superstar Neymar mit dabei sind wird. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Der Superstar ist zurück: Neymar hat es in das brasilianische Aufgebot für die anstehende Fußball-WM geschafft.

Nach fast drei Jahren Abwesenheit gehört der Angreifer vom FC Santos zum 26-köpfigen Kader von Nationaltrainer Carlo Ancelotti für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Großer Jubel setzt ein: Neymar ist dabei!

Die Berufung des 34 Jahre alten Rekordtorschützen (79 Tore in 128 Länderspielen) war monatelang das größte Fragezeichen vor der Nominierung beim fünfmaligen Weltmeister im Rahmen einer Gala am Montag in Rio de Janeiro. Als Neymars Nominierung verkündet wurde, setzte lauter Jubel ein.

Im Angriff kann Ancelotti außerdem auf Real-Madrid-Star Vinicius Júnior, den Lyon-Youngster Endrick (19) und Barcelonas Raphinha zurückgreifen, der nach einer Oberschenkelblessur zurückkehrt. Auch der frühere Bundesliga-Profi Matheus Cunha ist dabei.

Bei der WM trifft die Selecao in der Vorrundengruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti.