Bittere Nachricht für Lamine Yamal

Schlechte Neuigkeiten für Lamine Yamal: Der Dribbelkünstler kann beim WM-Auftakt der Spanier am 15. Juni gegen Kap Verde offenbar nicht mitwirken. Das berichtet The Athletic, der Sportableger der renommierten Zeitung New York Times.
Bittere Nachricht für Yamal
Dem Bericht zufolge droht Yamal auch das zweite Gruppenspiel der „La Furia Roja“ am 21. Juni gegen Saudi-Arabien zu verpassen. Zumindest sollen „ernsthafte Zweifel“ daran bestehen, dass Yamal mitwirken kann.
Yamal laboriert an Oberschenkelverletzung
Der spanische Fußballverband steht demnach mit Yamal und seinem Verein, dem FC Barcelona, in engem Austausch.
Yamal war Ende April beim Ligaspiel gegen Celta Vigo (1:0) nach einem verwandelten Foulelfmeter zu Boden gegangen und konnte aufgrund von Schmerzen am linken Oberschenkel im Anschluss nicht mehr weiterspielen.
Schnell war klar, dass der 18-Jährige für den Rest der Saison ausfallen wird. Nun verpasst Yamal aufgrund der Oberschenkel-Blessur wohl auch den WM-Auftakt.
Jüngst hatte Yamal bei der Titelfeier des FC Barcelona für Wirbel gesorgt, indem er durch das Schwenken einer Palästina-Flagge öffentlich seine Unterstützung bekundete. Trainer Hansi Flick rügte seinen Jungstar und distanzierte sich von der Aktion.