Bittere Nachricht für Lamine Yamal

Julius Schamburg 18.05.2026 • 17:59 Uhr Lamine Yamal laboriert weiter an einer Verletzung. Die WM ist für den Offensiv-Wirbelwind offenbar in ernsthafter Gefahr.

Schlechte Neuigkeiten für Lamine Yamal: Der Dribbelkünstler kann beim WM-Auftakt der Spanier am 15. Juni gegen Kap Verde offenbar nicht mitwirken. Das berichtet The Athletic, der Sportableger der renommierten Zeitung New York Times.

Dem Bericht zufolge droht Yamal auch das zweite Gruppenspiel der „La Furia Roja“ am 21. Juni gegen Saudi-Arabien zu verpassen. Zumindest sollen „ernsthafte Zweifel“ daran bestehen, dass Yamal mitwirken kann.

Yamal laboriert an Oberschenkelverletzung

Der spanische Fußballverband steht demnach mit Yamal und seinem Verein, dem FC Barcelona, in engem Austausch.