Matthäus fordert Ginter im WM-Kader: "Der absolute Leistungsträger"

Maximilian Huber 20.05.2026 • 21:31 Uhr Vor dem Europa-League-Finale zwischen Freiburg und Aston Villa hält Lothar Matthäus eine Lobeshymne auf Matthias Ginter. Der Rekordnationalspieler bringt Ginter erneut als deutschen WM-Kandidaten ins Spiel.

Wenige Minuten vor Beginn des Europa-League-Finals zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa (JETZT im LIVETICKER) hat sich Lothar Matthäus erneut für eine WM-Teilnahme von Matthias Ginter ausgesprochen.

„Er spielt eine Riesensaison, das vorneweg. Er ist für mich ein Kandidat für einen der letzten Kaderplätze, die diskutiert werden. Ich glaube nicht, dass es an dem heutigen Spiel hängt“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Funktion als TV-Experte bei RTL.

Greift Nagelsmann auf Ginter zurück?

Bundestrainer Julian Nagelsmann, der das Endspiel in Istanbul vor Ort besucht, wird am Donnerstag (21. Mai) seinen 26-köpfigen WM-Kader bekanntgeben.

Eine Nominierung Ginters würde aus Matthäus‘ Sicht durchaus Vorteile mit sich bringen: „Er hat die Erfahrung, mit der Nationalmannschaft war er schon bei drei Weltmeisterschaften dabei. Er hat mit Mönchengladbach und Dortmund international gespielt.“

Das Endspiel in Istanbul ist Ginters 52. Saisonspiel. Nicht wenige Fans der deutschen Nationalmannschaft fordern eine Rückkehr des Innenverteidigers in die DFB-Auswahl.

Matthäus adelt Ginter

„Er ist der absolute Leistungsträger, der Turm in der Schlacht in der Defensive. Einer, der mit dem Alter besser geworden ist. Er setzt im Aufbauspiel nach vorne Akzente. Er ist ruhiger geworden und bei Standardsituationen torgefährlich“, sagte Matthäus.

Ginter selbst äußerte sich mit Blick auf die WM 2026 zuletzt zurückhaltend. „Ich habe eigentlich alles dazu gesagt. Ich versuche, das, was ich machen kann, zu machen und zu beeinflussen. Alles Weitere wird man dann sehen“, so der Freiburger Innenverteidiger.