WM-Überraschung um Tom Kaulitz

SID 20.05.2026 • 09:36 Uhr Tom Kaulitz soll neben Jürgen Klopp und Thomas Müller seine eigene Sicht auf die Weltmeisterschaft 2026 einbringen und wird "Fan-Experte" für MagentaTV.

Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels – und nun auch noch Tom Kaulitz. Der Musiker, Podcaster und Entertainer erweitert die prominente Experten-Riege von MagentaTV für die Berichterstattung von der anstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Laut einer entsprechenden Mitteilung vom Mittwoch soll das Gründungsmitglied der Gruppe Tokio Hotel als „Fan-Experte“ fungieren und seine „ganz persönliche Sicht“ auf das WM-Geschehen einbringen.

„Ich freue mich wahnsinnig auf die WM im Sommer und kann es kaum erwarten, mich der Expertenrunde aus Sicht des Fußballfans anzuschließen“, wurde Kaulitz zitiert. Für ihn werde „ein Traum wahr und ich bin mir sicher, Thomas, Jürgen, Mats, Johannes (Moderator Johannes B. Kerner, d. Red) und ich werden vor allem viel Spaß haben, die Spiele genießen und natürlich ausführlich berichten.“

Kaulitz sorgt für Premiere: WM „hautnah erlebbar“

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, beschrieb die Rolle von Kaulitz so: „Er wird zum Bindeglied zwischen Entertainment und Sportjournalismus – und macht als erster Fan-Experte im deutschen Fernsehen die Fußball-Weltmeisterschaft für Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah erlebbar.“

In seiner Funktion soll der 36-Jährige unter anderem Thomas Müller und Jürgen Klopp interviewen, beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft am 14. Juni gegen Curacao in Houston, Texas ist Kaulitz als Social-Media-Reporter im Einsatz.