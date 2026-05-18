Leverkusener Profi Hofmann nächster Magenta-Experte

SID 18.05.2026 • 10:48 Uhr Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann trifft bei den Übertragungen auch auf seine Ehefrau.

Bundesliga-Profi Jonas Hofmann ergänzt das Experten-Team von MagentaTV bei der Fußball-WM. Der Leverkusener Mittelfeldspieler wird während des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in der Morgenshow „Breakfast Club“ sowie bei Live-Spielen im Einsatz sein, wie der Rechteinhaber am Montag mitteilte. „Eine schöne Aufgabe ist das. Die WM ist ein Riesen-Highlight“, sagte Hofmann.

Der 33-Jährige, der bei der Weltmeisterschaft 2022 noch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehörte und 23 Länderspiele absolviert hat, trifft bei seinen Einsätzen auch auf seine Ehefrau. Laura Hofmann moderiert den „Breakfast Club“, der ab 7 Uhr einen Überblick über die WM-Nacht gibt. „Dass meine Frau ebenfalls mit dabei ist, macht die ganze Sache natürlich noch spezieller und schöner“, sagte Hofmann.