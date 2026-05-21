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WM 2026: Die DFB-Kaderbekanntgabe im Free-TV, im SPORT1-Livestream & Liveticker - Wen nimmt Nagelsmann mit?

Nagelsmann verkündet WM-Kader

Wer fährt mit? Wer bleibt zu Hause? Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt an diesem Donnerstag den deutschen WM-Kader bekannt. Das Brennglas dürfte dabei vor allem auf einer Personalie liegen.
Im SPORT1 Doppelpass spricht Torhüterlegende Oliver Kahn über das mögliche DFB-Comeback von Manuel Neuer. Der "Titan" versteht den Zeitpunkt der wohl bevorstehenden Entscheidung um die Rückkehr Neuers nicht.
SPORT1
Wer fährt mit? Wer bleibt zu Hause? Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt an diesem Donnerstag den deutschen WM-Kader bekannt. Das Brennglas dürfte dabei vor allem auf einer Personalie liegen.

Exakt drei Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft ist es soweit: Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt bekannt, welche 26 Spieler für den DFB nach Nordamerika reisen werden, um zu versuchen, den fünften Stern für Deutschland zu holen.

An diesem Donnerstag (13 Uhr) verkündet Nagelsmann auf einer Pressekonferenz sein finales Aufgebot und stellt sich der Presse. Am Donnerstagmorgen hatte der DFB selbst bereits bekanntgegeben, dass zwölf Spieler über die Sozialen Medien verkündet werden. Dazu zählen bislang Joshua Kimmich, Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala und Jamie Leweling. Sie können die Bekanntgabe LIVE auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 (oder hier im Liveticker) verfolgen.

PK mit Nagelsmann heute LIVE: So verfolgen Sie die Bekanntgabe des WM-Kaders

WM-Kader: Neuer wohl vor DFB-Rückkehr

Das größte Brennglas dürfte dabei wohl sicher auf der Torhüter-Position liegen: Wie bereits am Mittwoch durchgesickert war, soll sich der Bundestrainer entschieden haben, Bayern-Kapitän Manuel Neuer ins DFB-Team zurückzuholen und Oliver Baumann zur Nummer zwei zu degradieren.

Dahinter werden wohl Alexander Nübel und Jonas Urbig mitfliegen. Nachdem Nagelsmann in der Vergangenheit mehrmals das Vertrauen in Baumann ausgesprochen hatte, dürfte es eine große Herausforderung für den Bundestrainer werden, eine Neuer-Rückkehr angemessen und glaubhaft zu moderieren.

Während etliche Kaderplätze de facto fest vergeben sind, herrscht auf ein paar Positionen noch etwas Unklarheit. Ob etwa Leroy Sané trotz schwacher Monate bei Galatasaray Istanbul noch ein WM-Ticket erhält, ist ebenso ungewiss wie eine mögliche Nominierung der Stuttgarter Chris Führich, Josha Vagnoman oder Maximilian Mittelstädt.

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