DFB-Premiere für Karl: "Kann zeigen, was er kann"

Felix Kunkel 30.05.2026 • 13:39 Uhr Julian Nagelsmann verzichtet gegen Finnland auf ganz große Experimente. Lennart Karl steht vor einer Premiere im DFB-Dress.

Lennart Karl steht vor seinem ersten Startelfeinsatz im DFB-Trikot. Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz verraten hat, wird der Shootingstar des FC Bayern im Testspiel gegen die finnische Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr) von Beginn an auflaufen.

„Morgen wird Lenny beginnen. Er hat das einfach sehr gut gemacht bei uns. Nicht nur bei Testspielen, auch im Training macht er einen guten Eindruck“, lobte Nagelsmann.

Weil Serge Gnabry für die WM ausfällt, ist die rechte Flügelposition neu zu besetzen. Auch Jamie Leweling und Leroy Sané zählte Nagelsmann als Optionen auf: „Aber morgen bekommt Lenny die Chance von Anfang an und kann zeigen, was er kann.“

Nagelsmann verrät: Nmecha und Pavlovic auf der Doppel-Sechs

Der Bundestrainer verriet zudem weitere Details über seine Aufstellung im vorletzten WM-Test. Demnach wird der Dortmunder Felix Nmecha in Mainz an der Seite von Aleksandar Pavlovic auf der Doppel-Sechs auflaufen.

Der Stuttgarter Deniz Undav wird für Kai Havertz stürmen, der am Samstagabend noch das Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest bestreitet.

„Wir drücken Kai die Daumen, dass er den Titel gewinnt und gesund zurückkommt“, erklärte Nagelsmann.

Keine großen Experimente: „In den Rhythmus kommen“

Auf die ganz großen Experimente wird der Coach aber verzichten. „Wir haben nicht so viel Zeit. Wir versuchen, schnell in den Rhythmus zu kommen. Wir werden viele Spieler von denen sehen, die auch im ersten WM-Spiel beginnen können“, sagte der Bundestrainer nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach. Er betonte aber auch: „Der Konkurrenzkampf ist da.“

Für den an der Wade verletzten Rückkehrer Manuel Neuer gibt der eben erst von Nagelsmann zur „Weltklasse-1b-Lösung“ herabgestufte Oliver Baumann den Platzhalter. Vor dem Hoffenheimer steht Nagelsmann mit Kapitän Joshua Kimmich rechts, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck im Zentrum sowie David Raum links seine WM-Viererkette zur Verfügung.

In der Offensive blickt alles auf Jamal Musiala. Der lange verletzte Münchner bestreitet sein erstes Länderspiel seit März 2025. Das Traum-Duo „Wusiala“ wird komplettiert von Florian Wirtz.