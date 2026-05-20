Overath schwärmt von El Mala: "Außergewöhnlicher Spieler"

SID 20.05.2026 • 10:33 Uhr Der Weltmeister von 1974 Wolfgang Overath schwärmt von Kökn-Juwel Said El Mala. Während die Legende auf einen Verbleib des Spielers hofft sieht er das baldige Interesse von absoluten Top-Klubs kommen.

Fußball-Legende Wolfgang Overath schwärmt von einem seiner Nachfolger beim 1. FC Köln.

Said El Mala, der laut übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen wird, sei „ein außergewöhnlicher Spieler“, sagte Overath dem Kölner Newsportal koeln0221.

„Der Junge hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Es gibt wenige Spieler wie ihn mit seiner Dynamik, mit seinem Willen und seiner Technik“, erläuterte der Weltmeister von 1974.

El Mala? „Da kann man nur den Hut ziehen“

Eine Szene, mutmaßt Overath, könnte den Ausschlag für die Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann zugunsten des Teenagers gegeben haben. Am letzten Bundesligaspieltag traf El Mala gegen den FC Bayern.

„Wie er da drei Top-Verteidiger hat stehen lassen, mit welcher Dynamik er aufs Tor marschiert ist mit Ball – und dann auch vor (Manuel) Neuer eiskalt geblieben ist. Davor kann man nur den Hut ziehen“, sagte Overath und ergänzte: „13 Tore im ersten Jahr sprechen für sich.“

El Mala ist einer der Aufsteiger der abgelaufenen Saison. Im November hatte ihn Nagelsmann bereits für die Duelle mit Luxemburg (2:0) und der Slowakei (6:0) in der WM-Qualifikation nominiert, zum Einsatz kam der 19-Jährige damals nicht.

In sieben Spielen für die U21 (ein Tor) empfahl sich El Mala allerdings offenbar ebenso wie in der Bundesliga für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Overath erwartet Interesse von Top-Klubs

Overath hofft, dass El Mala trotz seiner steilen Entwicklung dem FC über den Sommer hinaus erhalten bleibt.