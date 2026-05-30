Reus sicher: Klopp wird Bundestrainer

Niklas Sagner 30.05.2026 • 11:29 Uhr Jürgen Klopp holte Marco Reus im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach zum BVB. Nun hat sich Reus zu den anhaltenden Spekulationen über seinen früheren Trainer als möglichem Nationaltrainer geäußert.

Die Frage, ob Jürgen Klopp eines Tages die deutsche Nationalmannschaft übernehmen könnte, begleitet ihn seit Jahren. Marco Reus hat da eine klare Meinung.

„Zuerst: Wir haben mit Julian Nagelsmann einen hervorragenden Trainer auf dieser Position. Dennoch glaube ich, dass Kloppo mit seiner Art und seinen Fähigkeiten ein hervorragender Bundestrainer wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass er es eines Tages auch werden wird“, sagte der ehemalige Dortmunder im Gespräch mit Sports Illustrated Deutschland.

Drei Jahre lang arbeiteten Marco Reus und Jürgen Klopp in Dortmund erfolgreich zusammen. Unter anderem schafften sie zusammen den Einzug ins Champions-League-Finale 2013, in dem die Schwarz-Gelben dem FC Bayern jedoch mit 1:2 unterlagen. Klopp hat seitdem eine beeindruckende Trainerkarriere hingelegt.

DFB-Gerüchte um Klopp

Schon seit Jahren wird darüber gerätselt, wann Klopp einmal das Amt des Bundestrainers übernimmt. Der Vertrag von Julian Nagelsmann läuft noch bis 2028, Klopp aber bleibt dennoch ein Dauer-Thema beim DFB.

Seit Anfang 2025 ist Klopp bei Red Bull als „Head of Global Soccer“ tätig, ist also für die strategische Ausrichtung aller Klubs des RB-Kosmos verantwortlich. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. Die bisherigen Erfolge stimmen nicht alle zufrieden, zudem könnte Klopp das Trainerdasein wieder reizen. Zuletzt erklärte er selbst allerdings, dass ihm die Debatte über ein Engagement als Bundestrainer „völlig wurscht“ sei.