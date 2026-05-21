Gute WM-Nachricht für SPORT1-User!

SID 21.05.2026 • 10:46 Uhr MagentaTV stellt diversen Medienanbietern während der WM Video-Highlights aus allen 104 Spielen - darunter auch SPORT1.

Die deutsche Telekom hat für die anstehende Fußball-WM weitere Vereinbarungen über Lizenzpakete mit Medienpartnern getroffen.

Während des Turniers stellte das Unternehmen diversen Medienanbietern redaktionell gestaltete Video-Highlights der 104 WM-Spiele, „über 300 inhaltlich gewichtete Top-Szenen“ sowie weitere Inhalte zur Verfügung – darunter auch SPORT1.

WM 2026: MagentaTV überträgt alle Spiele

Die kostenpflichtige Streamingplattform der deutschen Telekom, MagentaTV, ist in Deutschland der einzige Anbieter, der bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) alle 104 Spiele live zeigt.

Mit den nun getroffenen Vereinbarungen sei gewährleistet, „dass die Reichweite des Turniers auf linearen, digitalen und plattformübergreifenden Angeboten in Deutschland alle denkbaren Kontaktpunkte abdeckt“, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zuvor hatte die Telekom bereits Sublizenz-Vereinbarungen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF getroffen. Diese übertragen jeweils 30 WM-Partien.