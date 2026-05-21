Vom König präsentiert: Norwegens WM-Kader fix

SID 21.05.2026 • 22:40 Uhr Norwegen hat seinen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Erstmals seit 28 Jahren nehmen die Skandinavier wieder an einer Endrunde teil.

Angeführt von Starstürmer Erling Haaland und mit drei Deutschland-Legionären fährt Norwegen zur Fußball-WM nach Nordamerika. Den 26-köpfigen Kader der Skandinavier, die erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer WM-Endrunde dabei sind, präsentierte Norwegens König Harald V. in einem Video in den Sozialen Netzwerken.

„Wir haben lange gewartet“, sagte der 89 Jahre alte Monarch, bevor er zu einer staatstragenden Erzählung ansetzte: „Dieses Team wurde vom gesamten Land geprägt; von kleinen und großen Klubs, in denen der Fußball so viel bedeutet. Die Hoffnung lebte auf Schotter, auf Gras und Kunstrasen, in Käfigen zwischen Häuserblocks, auf kleinen Plätzen in kleinen Gemeinschaften, über weite Distanzen, Fähren und Gebirgspässe. Dieses Team ist das Team aller Norweger.“

Drei Bundesliga-Profis neben Haaland dabei

Mit dabei sind neben Haaland (Manchester City) auch Julian Ryerson (Dortmund), Antonio Nusa (Leipzig) und Sander Tangvik (Hamburger SV). Trainer ist der frühere Kölner Bundesligacoach Stale Solbakken, sein Kapitän ist Martin Ödergaard vom englischen Meister FC Arsenal.