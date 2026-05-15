WM 2026: Alle Kader in der Übersicht - So sieht Frankreichs Mannschaft aus

Die Diskussionen um den deutschen WM-Kader spitzen sich immer weiter zu. Bereits am Samstag könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seinem mit Spannung erwarteten TV-Auftritt, erste Erkenntnisse liefern. Doch wie sieht es bei den anderen Nationen aus? Die ersten Nationen haben bereits ihren Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko veröffentlicht.
WM 2026: Alle Kader in der Übersicht
Die Deadline für die endgültigen Kader ist der 1. Juni. Nachdem Bosnien-Herzegowina und Schweden bereits vorlegten, zogen Frankreich und Neuseeland nach. So sehen die Kader aus.
Frankreich
Tor: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennes), Robin Risser (RC Lens)
Abwehr: William Saliba (FC Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern München), Malo Gusto (FC Chelsea), Ibrahima Konaté (FC Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Theo Hernández (Al-Hilal), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Lucas Digne (Aston Villa), Jules Koundé (FC Barcelona)
Mittelfeld/Angriff: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), N’Golo Kanté (Fenerbahce Istanbul), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Manu Koné (AS Rom), Adrien Rabiot (AC Milan), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Michael Olise (FC Bayern München), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Mailand), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
Bosnien-Herzegowina
Tor: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Abwehr: Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Nidal Celik (RC Lens), Nikola Katic (FC Schalke 04), Amar Dedic (Benfica Lissabon), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria Genua), Nihad Mujakic (Gaziantep FK)
Mittelfeld/Angriff: Benjamin Tahirovic (Bröndby IF), Armin Gigovic (YB Bern), Ivan Basic (FC Astana), Ivan Sunjic (Pafos), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (FC Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart)
Schweden
Tor: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna), Jacob Widell Zetterström (Derby County)
Abwehr: Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Holm (Juventus Turin), Gustaf Lagerbielke (SC Braga)
Mittelfeld/Angriff: Anthony Elanga (Nottingham Forest), Viktor Gyökeres (FC Arsenal), Alexander Isak (FC Liverpool), Jesper Karlström (Udinese Calcio), Gustaf Nilsson (FC Brügge), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Taha Ali, Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)
Neuseeland
Tor: Max Crocombe (FC Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)
Abwehr: Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tyler Bindon (Sheffield United), Michael Boxall (Minnesota United FC), Liberato Cacace (AFC Wrexham), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC)
Mittelfeld/Angriff: Ben Old (AS Saint-Etienne), Alex Rufer (Wellington Phoenox), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEVC Zwolle), Matt Garbett (Peterborough United), Eli Just (FC Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle United Jets), Joe Bell (Viking FK), Ben Waine (FC Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Jesse Randall (Auckland FC)
Elfenbeinküste
15. Mai
Belgien
15. Mai
Tunesien
15. Mai
Japan
15. Mai
Südkorea
16. Mai
Brasilien
18. Mai
Österreich
18. Mai
Demokratische Republik Kongo
18. Mai
Portugal
19. Mai
Schweiz
20. Mai
Marokko
21. Mai
Deutschland
21. Mai
Norwegen
21. Mai
England
22. Mai
Niederlande
25. Mai
Spanien
25. Mai
USA
26. Mai
Panama
26. Mai
Kolumbien
29. Mai
Mexiko
1. Juni
Australien
1. Juni
Kroatien
1. Juni
Bei folgenden Nationen ist der Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell:
Kanada, Paraguay, Katar, Haiti, Ecuador, Schottland, Türkei, Curacao, Saudi-Arabien, Kap Verde, Uruguay, Irak, Ägypten, Senegal, Iran, Algerien, Argentinien, Ghana, Usbekistan und Jordanien