WM 2026: Ballack sieht "fantastischen Moment" für Karl

Maximilian Lotz 30.05.2026 • 18:19 Uhr Lennart Karl steht im Testspiel gegen Finnland vor seinem Startelfdebüt für die Nationalmannschaft. Ex-DFB-Star Michael Ballack hat, der Karl als Berater vertritt, traut seinem Schützling mit Blick auf die WM viel zu.

Die Berufung von Bayern-Shootingstar Lennart Karl in den WM-Kader hat auch bei dessen Berater Michael Ballack für Freude gesorgt. Der frühere DFB-Kapitän traut seinem Schützling mit Blick auf das Turnier einiges zu.

„Er schnuppert jetzt rein, das ist für ein fantastischer Moment, mitfahren zu dürfen. Er soll sich frei fühlen, das hat der Trainer auch gesagt, ohne Druck aufspielen. Ich glaube schon, dass er da eine gute Rolle spielen kann“, sagte Ballack vor dem Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN.

DFB-Team: Lennart Karl vor Startelfdebüt

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte am Nachmittag angekündigt, dass Karl im Testspiel gegen Finnland am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) nach zwei Länderspieleinsätzen als Joker nun sein Startelfdebüt feiern wird.

„Morgen wird Lenny beginnen. Er hat das einfach sehr gut gemacht bei uns. Nicht nur bei Testspielen, auch im Training macht er einen guten Eindruck“, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz.

Ballack über Karl: „Er fühlt sich wohl“

Nach seinem Muskelfaserriss im April ist der Offensivspieler mittlerweile wieder voll einsatzfähig, wie auch Ballack bestätigte: „Er fühlt sich wohl, ist wieder fit und gesund.“