WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe A mit Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechichen

SPORT1 26.05.2026 • 14:55 Uhr In der Gruppe A der WM 2026 trifft Gastgeber Mexiko auf Südafrika, Südkorea und Tschechien. SPORT1 stellt Gruppe A der Fußball-WM vor.

Gruppe A der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht exemplarisch für die neue globale Breite des Turniers. Co‑Gastgeber Mexiko trifft auf Südafrika, Südkorea und Tschechien – vier Nationen mit völlig unterschiedlichen WM‑Biografien und sportlichen Voraussetzungen. Der Auftakt gehört traditionell dem Gastgeber, der den enormen Erwartungsdruck sofort wegdrücken muss.

Mexiko bei der WM 2026

Mexiko ist automatisch qualifiziert und bestreitet bereits seine 18. WM‑Teilnahme. Als Gastgeber erreichte „El Tri“ 1970 und 1986 jeweils das Viertelfinale, scheiterte sonst meist im Achtelfinale. Bei der vergangenen WM kam Mexiko nicht über die Vorrunde hinaus. Trainer Javier Aguirre steht vor seiner dritten Amtszeit beim Heimturnier im Fokus.

Südafrika bei der WM 2026

Südafrika kehrt nach dem letzten Auftritt als Gastgeber 2010 erstmals wieder auf die große WM‑Bühne zurück. Die Teilnahme sicherte sich die Mannschaft als Sieger ihrer afrikanischen Qualifikationsgruppe. In bislang drei WM‑Teilnahmen schaffte es Südafrika noch nie in die K.o.-Phase.

Südkorea bei der WM 2026

Südkorea gehört zu den Konstanten des Weltfußballs und ist zum zwölften Mal in Folge qualifiziert. Den größten Erfolg feierte die Auswahl 2002 vor heimischer Kulisse mit Rang vier. Bei der WM wird der frühere Bundesliga-Star Heung-Min Son (Los Angeles FC) die Mannschaft noch einmal als Kapitän anführen.

Tschechien bei der WM 2026

Tschechien löste das WM‑Ticket über die UEFA‑Play‑offs im Elfmeterschießen gegen Dänemark und kehrt erstmals seit 2006 zurück. Bester Schütze in der Quali war der Leverkusener Patrick Schick mit fünf treffern. Die FIFA rechnet dem Verband die Erfolge der Tschechoslowakei zu, darunter zwei Finalteilnahmen. Für die aktuelle Generation ist es erst die zweite WM‑Teilnahme.

WM 2026: Spielplan der Gruppe A im Überblick