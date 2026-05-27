WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe B mit Kanada, Schweiz, Bosnien und Herzegowina, Katar

SPORT1 27.05.2026 • 13:47 Uhr In der Gruppe B der WM 2026 trifft Co-Gastgeber Kanada auf die Schweiz, Bosnien & Herzegowina und Katar. SPORT1 stellt Gruppe B der Fußball-WM vor.

Die Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist auf dem Papier eine der ausgeglichensten Staffeln der WM. Einen klaren Favoriten gibt es nicht.

Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar und die Schweiz liefern eine Konstellation, die auf dem Papier ausgeglichen wirkt – und genau deshalb besondere Brisanz verspricht.

Kanada bei der WM 2026

Kanada ist als Mitgastgeber automatisch qualifiziert und bestreitet die dritte WM-Teilnahme. Nach dem historischen Premieren-Sieg bei der vergangenen Endrunde 2022 blieb der Einzug in die K.o.-Phase dennoch verwehrt. Den Heimvorteil will die Mannschaft um den angeschlagenen Bayern-Star Alphonso Davies nun nutzen, um es erstmals in die K.o.-Runde zu schaffen.

Schweiz bei der WM 2026

Die Schweiz sicherte sich souverän und ungeschlagen über die europäische Qualifikation ihr WM-Ticket und gehört zu den konstantesten Turnierteams der vergangenen Jahre. Bei fünf WM-Teilnahmen in Serie (seit 2006) erreichte die Nati insgesamt das Achtelfinale. Ein Viertelfinaleinzug gelang allerdings letztmals bei der Heim-WM im Jahr 1954. Kapitän und Rekordnationalspieler Granit Xhaka vom AFC Sunderland führt die Eidgenossen an.

Bosnien & Herzegowina bei der WM 2026

Bosnien und Herzegowina ist erstmals seit der Premiere 2014 wieder bei einer WM dabei. Damals schied das Team trotz eines Sieges in der Vorrunde aus. Das Ticket für 2026 löste Bosnien über die UEFA-Qualifikation im dramatischen Playoff-Finale gegen Italien. Damals verletzte sich Sturmlegende Edin Dzeko (FC Schalke 04) an der Schulter, wird aber bei der Endrunde dabei sein.

Katar bei der WM 2026

Katar ist nach dem Gastgeber-Auftritt bei der vergangenen WM erneut qualifiziert. Als Sieger der asiatischen Quali-Gruppe mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Oman bestätigte das Team seine Stellung auf kontinentaler Ebene. Bei der Heim-WM blieb Katar jedoch ohne Punkt und Torerfolg. Das soll der spanische Trainer Julen Lopetegui nun ändern.

Welcher Stil führt in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft?

Sportlich treffen unterschiedliche Spielstile aufeinander. Kanada setzt auf Tempo und Umschaltmomente, die Schweiz auf Struktur und Ordnung. Bosnien lebt von Physis und Erfahrung, Katar von eingespielten Abläufen. Ein klarer Favorit ist nicht auszumachen. Die Schweiz bringt die größte Turniererfahrung mit, Kanada den Heimfaktor. Jeder Ausrutscher kann in dieser Gruppe entscheidend sein.

Spielplan Gruppe B der Fußball-WM 2026