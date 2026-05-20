WM Tipps 2026 I Prognose, Sieger Quoten & Wetten

Vom 11. Juni bis 19. Juli findet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt. In dieser Zeit stehen WM Prognosen und WM Tipps besonders im Fokus – insbesondere, weil die Buchmacher ein umfangreiches Wettangebot bereitstellen.
WM 2026 Wett-Vorhersage: Alle Tipps für die richtige Wette
Doch nicht jede Wette ist eine aussichtsreiche Option. In diesem Artikel bietet Sport1 zahlreiche hilfreiche Prognosen und Tipps. Diese helfen dabei, Fehler zu vermeiden und je nach Turnierverlauf die passenden Wetten zu platzieren.
⭐ Die besten Wettanbieter für die WM 2026 Wetten in Deutschland
Wenn Sie auf die WM 2026 wetten möchten, finden Sie hier eine Liste der besten Wettanbieter.
🏆 WM 2026 Sieger Quoten – wer wird gewinnen? Unsere Prognose
Bei der Gesamtsieger-Wette tippt man auf den zukünftigen Weltmeister. Wer beispielsweise auf Frankreich wettet, erwartet von der Equipe Tricolore bei der diesjährigen WM den Titel.
Doch wie fällt unsere WM Prognose aus und welche Nationen sind interessante Kandidaten für die WM Tipps?
Einer der größten Favoriten auf den Titel ist Europameister Spanien. Der Kader ist ein erstklassig besetzter Mix aus jungen Shootingstars wie Lamine Yamal und erfahrenen Leistungsträgern.
Qualitativ dicht dahinter ist Frankreich. Der Weltmeister von 2018 und Finalteilnehmer von 2022 gehört vor allem aufgrund der Kaderbreite und Turniererfahrung zu den Top-Aspiranten unter den WM 2026 Sieger Quoten.
England, Brasilien, Weltmeister Argentinien, Deutschland oder die Niederlande sind weitere Mannschaften, die man aufgrund der Kaderqualität zum Kreis der WM Favoriten zählen muss.
Abseits der üblichen Verdächtigen ist Portugal ein interessanter Value-Pick. Die Südeuropäer verfügen über eine starke Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten. Die hohe Qualitätsdichte haben die Südeuropäer bereits in der WM-Qualifikation angedeutet.
Ein Außenseiter-Tipp ist Norwegen. In vielen WM Prognosen werden die Löwen deutlich unterschätzt, obwohl man gerade offensiv exzellent aufgestellt ist. Die WM-Quali beendete man mit acht Siegen aus acht Spielen (Tordifferenz 37:5) als Erster vor Italien.
Grundsätzlich gilt bei den WM Sieger Wetten: Diese Langzeitwette bietet höhere Quoten und kann mit Blick auf den Turnierverlauf großen Spaß bescheren.
Die WM Quoten auf den zukünftigen Weltmeister sind vor Turnierstart verfügbar und können bis zum Finale angespielt werden.
Vor dem Platzieren solcher Fussball WM Wetten empfehlen wir, die zentralen Faktoren in die eigene WM Prognose einfließen zu lassen. Neben der Form spielen auch Verletzungen, die Gruppenauslosung sowie der Turnierbaum eine entscheidende Rolle.
Auch die Erfahrung in K.o.-Spielen, die Trainerqualität und taktische Flexibilität oder die letzten Ergebnisse bei den wichtigen Turnieren sollten Beachtung finden.
Nationalmannschaft
Wahrscheinlichkeit
Durchschnittsquote
🇪🇸 Spanien
WM favoriten⭐⭐⭐⭐
5,30
🇫🇷 Frankreich
WM favoriten⭐⭐⭐⭐
6,60
🏴 England
WM favoriten⭐⭐⭐⭐
7,70
🇩🇪 Deutschland
WM Überraschung⭐⭐⭐
14,00
🇵🇹 Portugal
WM Überraschung⭐⭐⭐
13,00
🇨🇭 Schweiz
WM Außenseiter⭐⭐
80,00
🇦🇹 Österreich
WM Außenseiter⭐⭐
150,00
🗓️ Format und Termine der Weltmeisterschaft 2026: Auswirkungen für Wettende
Die anstehende Weltmeisterschaft 2026 hat für die Teams ebenso wie für Wettende Auswirkungen, die es bis dato noch nie bei einer WM gab. Durch die Erweiterung des Formats von 32 auf 48 Mannschaften ergibt sich eine komplett neue Struktur.
Gespielt wird in der Vorrunde mit 12 Gruppen zu je 4 Mannschaften. Die Top-2 jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.o.-Phase ein. Diese beginnt nicht wie sonst mit dem Achtelfinale, sondern mit dem Sechzehntelfinale.
Die WM 2026 hat damit mehr Spiele insgesamt zu bieten und ist das größte Turnier aller Zeiten. Mit zunehmendem Turnierverlauf könnte die damit verbundene Mehrbelastung große Auswirkungen haben und ist für Wett-User ein entscheidender Aspekt.
Abgesehen vom Format gibt es mit den Austragungsorten und Gastgebern einen weiteren Indikator, der Einfluss auf die Fussball WM WM Wetten nehmen dürfte. Da die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steigt, gibt es große Distanzen zwischen den Spielorten.
Außerdem herrschen unterschiedliche klimatische Bedingungen – ein Fakt, der Einfluss auf die Regeneration und Performance der Teams haben wird.
Mit Blick auf die Wettstrategien ergeben sich durch all diese neuen Faktoren Chancen, aber auch unvorhersehbare Variablen. All diese Aspekte gilt es beim Platzieren der Prematch- und Livewetten ebenso wie bei den Langzeit-Tipps zu berücksichtigen.
✅ Alle Wettarten, die du bei dieser Weltmeisterschaft berücksichtigen solltest – unsere Meinung und Prognosen
Bei der WM 2026 steht eine Vielzahl unterschiedlicher Wettarten zur Verfügung. Neben klassischen Tipps wie der 1X2-Wette bieten die Wettanbieter zahlreiche Spezialmärkte an.
Wichtig zu wissen: Jede Wettart hat ein eigenes Profil hinsichtlich Chancen und Risiken. Im Folgenden stellen wir die beliebtesten Fussball WM Wetten vor und geben eine kurze Einschätzung, für wen sich diese Optionen eignen und worin der Nutzen liegt.
- Spielwetten: Diese Match-Wetten beschäftigen sich mit dem Ausgang des Matches, der Anzahl der Tore oder der Spieler. Zu den gängigen Optionen zählen die Märkte 1X2, Kombiwetten, Über/Unter-Tore, Halbzeit/Endstand oder Torschützen. Spielwetten sind für neue ebenso wie für erfahrene Wettende geeignet.
- Torwetten: Bei dieser Wettart dreht sich alles um die Treffer in einem Spiel. Zu den wichtigsten Tormärkten zählen die Über/Unter-Torvarianten, beide Teams treffen, Elfmeter, der Zeitpunkt des ersten Tores oder ein Team ohne Gegentor. Torwetten sind eine populäre Alternative zum klassischen Spielausgang und eine unterhaltsame Variante für Neulinge wie auch erfahrene Tippfreunde.
- Spiel-Spezialwetten: Spezialwetten bieten höheren Value, gehen nicht selten aber auch mit etwas mehr Risiko einher. Zu den typischen Varianten zählen das exakte Ergebnis, Handicap-Märkte, Halbzeit-Tipps oder die Doppelte Chance. Im Vergleich zu den Spiel- und Torwetten sind die Spezialvarianten eher für User mit größerem Erfahrungsschatz geeignet.
Wettanbieter bieten außerdem spezielle WM 2026-Aktionen und Boni an.
📝 Unsere Prognose zu den verschiedenen Arten von Langzeitwetten
Zur WM 2026 bieten die Online Buchmacher eine große Vielfalt an Wettmärkten an.
Wer auf diese Weltmeisterschaft Wett Tipps setzen möchte, kann aus einer großen Anzahl an Langzeitoptionen wählen.
Im Folgenden haben wir die Prognosen zu den wichtigsten Langzeitwetten aufbereitet.
Torschütze
Bei der Torschützenwette geht es um den Spieler, der die meisten Turniere bei der WM 2026 erzielt – und sich damit den Goldenen Schuh sichert. Rund um diese Langzeitwette ist zu beachten, dass Tore aus der Gruppenphase ebenso zählen wie Treffer in der K.o.-Runde.
Die Favoriten stammen meist aus den Top-Nationen, da diese als möglicher Weltmeister gehandelt werden und demnach auch mehr Spiele absolvieren. Ganz grundsätzlich gelten Offensivspieler und Elfmeterschützen als besonders relevant.
Vor dem Platzieren einer Torschützenkönig-Wette sind die Spielzeit des präferierten Spielers ebenso wie dessen Position und Form vor dem Turnier zu prüfen. Ist der jeweilige Kandidat in der Offensive gesetzt und womöglich noch der erste Elfmeterschütze im Team, steigen die Gewinnchancen.
In unserer WM Prognose gehen wir von Kylian Mbappe als Torschützenkönig aus. Für den Weltklasse-Angreifer von Real Madrid spricht neben seiner Qualität auch die Vorrunden-Konstellation.
In der Gruppenphase trifft die Equipe Tricolore mit der Ukraine, Island und Aserbaidschan auf Teams mit einer schwächeren Abwehr. Außerdem ist davon auszugehen, dass Frankreich eine erfolgreiche WM spielen und mindestens das Viertelfinale erreichen wird.
Neben der Wette auf den treffsichersten Spieler im Turnier bieten einige der besten Buchmacher auch die Möglichkeit an, auf den erfolgreichsten Torschützen pro Team zu wetten.
Torschützenkönig
Gründe
Kylian Mbappe
Frankreich trifft in der Vorrunde auf nachlässige Abwehrreihen und wird mindestens bis ins Viertelfinale einziehen. Für den Stürmer von Real spricht außerdem, dass er bei der WM 2022 mit acht Toren die meisten Treffer erzielte.
Sieger
Innerhalb der Langzeitwetten bieten die Buchmacher auch verschiedene Siegerquoten an. Drei gängige und beliebte Varianten dieser WM 2026 Wetten erklären wir nachfolgend genauer – inklusive unserer Prognosen.
- Gesamtsieger – wer wird Weltmeister 2026? Dies ist der Klassiker unter den Langzeitwetten. Dabei tippt ihr auf das Team, welches sich behauptet und sich zum neuen Weltmeister kürt. Unsere Prognose ist auf Spanien gefallen. Der amtierende Europameister und Weltranglistenzweite verfügt über einen der besten Kader. Die Shootingstars der neuen Goldenen Generation sind erfahrener als bei den letzten Turnieren. Dazu wartet eine lösbare Vorrundenkonstellation mit Uruguay, Saudi-Arabien und den Kap Verden.
- Gruppensieger: Diese Wettart beschäftigt sich mit den Siegern der jeweiligen Gruppe. Wir haben jeweils klare Prognosen und gehen von Mexiko, der Schweiz, Brasilien, Türkei, Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich, Argentinien, Portugal und England als Gruppensiegern aus.
- Kontinent des Siegers: Bei dieser Wette geht es um den Kontinent, von dem der neue Weltmeister stammt. Die WM Prognose der Online Buchmacher nach wird Europa als Kontinent leicht vor Südamerika gesehen. Mit Spanien sehen wir in unseren WM Tipps und Prognosen ein europäisches Team hier vorne.
Weltmeister
Gründe
Spanien
Spanien verfügt über einen der besten Kader, ist amtierender Europameister und trifft in der Vorrunde auf lösbare Aufgaben. Außerdem sind die Shootingstars der Furja Roja erfahrener als bei den letzten Turnieren.
Gruppensieger
Gründe
Mexiko, der Schweiz, Brasilien, Türkei, Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich, Argentinien, Portugal und England
Diese Mannschaften sind in ihren Gruppen nominell am stärksten und werden die Vorrunde im Normalfall auf dem ersten Platz beenden.
Kontinent des Siegers
Gründe
Europa
Spanien (amtierender Europameister) und Frankreich (Weltmeister 2018, Vizeweltmeister 2022) werden als stärkste Mannschaften gehandelt. Beide verfügen über große Turniererfahrung und die nominell besten Kader.
Qualifikation
Eine weitere beliebte Wettart innerhalb der Langzeitmärkte liegt in den verschiedenen Qualifikations- und Ausscheidungsmärkten. Drei besonders angesagte Varianten stellen wir dir nachfolgend genauer vor:
- Zeitpunkt des Ausscheidens: Diese Wette beschäftigt sich damit, wann ein Team bei der WM ausscheidet. Für Portugal beispielsweise gibt es vor Turnierbeginn verschiedene Optionen. Die geringste Quote weist ein Ausscheiden im Sechzehntelfinale auf.
- Erreicht das Finale: Bei diesem Tipp wählst du das Team aus, welches laut deiner WM Prognose ins Finale einzieht. Für Frankreich stehen die Chancen vor Turnierbeginn beispielsweise gut, das Endspiel zu erreichen. Grundsätzlich gilt: Für Top-Nationen ist die Wahrscheinlichkeit eines Finaleinzugs höher als für Underdogs.
- Übersteht die Gruppenphase: Bei dieser Wette geht es darum, ob ein Team die Gruppenphase übersteht oder nicht. Die WM Quoten für die Top-Nationen fallen bei dieser Wette deutlich geringer aus als bei Nationen, die schwächer eingestuft werden. Bei der Schweiz ist die Chance beispielsweise überdurchschnittlich hoch, dass sie in die K.o.-Phase einzieht. Ein Tipp auf das Vorrunden-Aus wird demnach als deutlich unwahrscheinlicher bewertet.
🏟️ WM 2026 Eröffnungsspiel
Das WM 2026 Eröffnungsspiel steht bei Tippenden besonders im Fokus. Die Buchmacher bieten rund um das erste Match der diesjährigen Weltmeisterschaft eine große Auswahl an Wetten an.
Zu den klassischen Tipps für das Match Mexiko – Südafrika zählen die Varianten 1X2, Tore oder Torschützen.
Für die Begegnung liegt die Favoritenrolle auf Seiten des Co-Gastgebers. Unserer WM Prognose nach wird die Partie mit wenigen Toren enden. Daher könnten sich WM Tipps auf “Unter 2,5 Tore” auszahlen.
Eröffnungsspiel-Tipp
Gründe
Unter 2,5 Tore
Mexiko geht als klarer Favorit ins Spiel. Südafrika wird defensiv tief stehen.
💡 Unsere Expertentipps für kluge Wetten bei der Weltmeisterschaft 2026
Für erfolgreiche Wetten auf die Weltmeisterschaft 2026 haben wir dir nachfolgend einige besonders hilfreiche Expertentipps aufbereitet:
Tipps zum Platzieren vor dem Beginn der WM 2026:
- Die Quoten für Langzeitwetten fallen vor dem Beginn des Turniers meist am höchsten aus.
- Vor dem Platzieren der Wetten gilt es alle relevanten Faktoren zu analysieren. Dazu zählen die Ergebnisse aus der Qualifikation ebenso wie aus Testspielen. Auch die Kader, Verletzungen und Trainerwechsel gilt es zu beachten.
- Reisedistanzen und Standorte der Spiele sind zu berücksichtigen.
- Vor allem in der Vorrunde und speziell am 3. Spieltag sind bei den Top-Nationen etwaige Rotationen in die Analyse miteinzubeziehen.
- Behalte den Turnierbaum im Blick
Tipps zum Platzieren der Wetten während der WM 2026:
- Realistische Einschätzung der Gegner.
- Um welche Art von Match handelt es sich? Das erste Gruppenspiel steht ebenso unter besonderer Beachtung wie das letzte Match der Vorrunde. Eine eigene Dynamik entwickelt sich bei den K.o.-Spielen.
- Ein besonderer Fokus liegt auf den Gruppenspielen am 3. Spieltag. Bereits qualifizierte Nationen rotieren hier turnusmäßig häufig.
- Da die Auslosung für den Turnierbaum bereits steht, entscheiden sich Mannschaften manchmal bewusst für den ersten oder zweiten Platz.
Unsere Tipps für optimale Wettprognosen
- Vergleiche die Quoten der besten Wettanbieter. Dadurch kannst du deine potenziellen Gewinne erhöhen.
- Nutze spezielle Sonderangebote und Boni für die WM Wetten und Quoten.
🇩🇪 Deutschland bei der WM 2026: Unsere Prognose für die deutsche Nationalmannschaft
Wie weit kommt Deutschland bei der WM 2026? Für Fans der DFB-Auswahl sind Wetten auf die eigene Mannschaft besonders reizvoll. Neben der emotionalen Bindung ist vor allem das gesteigerte Interesse ein Grund dafür, dass viele ihre Tipps auf Deutschland platzieren.
Für Wettende ist das jedoch Fluch und Segen zugleich. Die eigene Mannschaft wird oftmals überschätzt. Viele lassen sich von Emotionen, wodurch die eigenen Emotionen in den Hintergrund geraten.
Insbesondere bei einer Mannschaft wie Deutschland – die mit hohen Erwartungen ins Turnier geht – ist eine emotionslose, rein datenbasierte Analyse entscheidend.
Wer Wetten auf Deutschland bei der WM 2026 platzieren möchte, sollte dies bewusst und frei von Emotionen machen.
Deutschland in der Gruppenphase
Mit Ecuador, der Elfenbeinküste und Curacao trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Vorrunde auf machbare Aufgaben. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die DFB-Auswahl als klarer Favorit auf das Weiterkommen gilt.
Angesichts der insgesamt lösbaren Aufgaben gibt es verschiedene WM Wetten, die sich für Deutschland anbieten. Im Folgenden haben wir noch 3-4 interessante WM Tipps für das Match von Kimmich & Co. gegen den Hauptkonkurrenten Ecuador aufbereitet:
- Über 2,5 Tore
- Beide Teams treffen
- Sieg Deutschland
Die Schlüsselspieler bei Deutschland
In der Offensive sind Florian Wirtz oder Kai Havertz wichtige Schlüsselspieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. In den Torschützenkönig-Wettquoten werden die beiden Premier League Stars mit dem niedrigsten Wert aller DFB-Spieler geführt.
Und auch mit Blick auf die meisten Tore innerhalb des deutschen Teams gelten Kai Havertz und Florian Wirtz als potenzielle Anwärter. Entsprechende WM Wetten und Quoten sind bei den Buchmachern natürlich auch verfügbar.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über diese spezifischen Wettmärkte für die deutschen Spieler.
WM Wetten zu den deutschen Spielern
Gründe
Florian Wirtz Torschützenkönig / meiste DFB-Tore
Zählt zu den Leistungsträgern in der deutschen MannschaftEntwickelt sich immer mehr zum kreativen Dreh- und AngelpunktHat im DFB-Trikot zuletzt mehrfach seine Torgefahr unter Beweis gestellt
Kai Havertz Torschützenkönig / meiste DFB-Tore
Wird unter Bundestrainer Julian Nagelsmann vermutlich als Neuner auflaufen Zählt zu den treffsichersten und konstantesten deutschen Spielern
🎯 Die Vorteile und Optionen von Live Wetten bei der WM
Live Wetten ermöglichen es, während eines Spiels flexibel auf den Matchverlauf zu reagieren und WM Tipps zu platzieren. Gerade bei einem großen Turnier wie der Weltmeisterschaft entsteht eine hohe Dynamik, auf die man mit Live Wetten clever reagieren kann.
Die Echtzeitwetten bieten viele Vorteile und sind innerhalb der Wettstrategie eine nützliche Ergänzung zu den Prematch- sowie Langzeitwetten. Nachfolgend haben wir einmal die wichtigsten Vorzüge kompakt aufgelistet:
- Quoten verändern sich während eines Spiels in Sekundenbruchteilen. Dadurch entstehen Chancen auf Value.
- Während des Spielverlaufs kann man mit einer Live Wette auf die Form, Taktik und Momentum-Phasen reagieren.
- Bei einer Verletzung, einem frühen Tor oder einer roten Karte bietet die Echtzeitwette großen Value.
Ungeachtet der Vorteile besitzen auch Live Wetten ein eigenes Profil für Chancen und Risiken. Ein Echtzeit-Tipp erfordert Spielverständnis und schnelle Entscheidungsfähigkeit. Damit eignet sich diese Wettart vor allem für erfahrene Wettende.
In Summe sind Live Wetten gerade bei der Weltmeisterschaft 2026 und dem neuen Format eine attraktive Ergänzung innerhalb der Wettstrategie.
⁉️ FAQ über die Prognosen und Wetten für die WM 2026
Kann ich meine Wetten auf den Gesamtsieger der Weltmeisterschaft 2026 vorzeitig auszahlen lassen?
Grundsätzlich ist die vorzeitige Auszahlung deiner Wette auf den Gesamtsieger der WM 2026 möglich. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der jeweilige Wettanbieter eine Cash-Out-Funktion anbietet. Zu beachten ist außerdem, dass nicht jeder Buchmacher mit deutscher Lizenz dieses Feature für Langzeitwetten offeriert. Nicht zuletzt können die Wettscheine vom Cashout temporär ausgesetzt werden.
Welche Statistiken (xG, Kopf-an-Kopf-Bilanz) sind für die Wetten auf die Weltmeisterschaft 2026 am wichtigsten?
Für eine fundierte WM Prognose und die Wetten sind datenbasierten Kennzahlen wie Expected Goals (xG) oder die H2H-Statistiken entscheidend. Anhand dieser Fakten lässt sich die tatsächliche Leistungsstärke einer Nationalmannschaft besser analysieren.
Wer sind die Hauptfavoriten auf den Turniersieg bei der WM 2026?
Zu den Top Favoriten bei der WM 2026 zählen der aktuelle Europameister Spanien, Frankreich, England und Brasilien sowie Argentinien als amtierender Weltmeister. Auch Portugal, Deutschland oder die Niederlande gehören zum Kreis der Titelanwärter.
Was sind die zuverlässigsten Wettarten während des Turniers?
Zu den zuverlässigsten Wettarten bei der WM 2026 zählen vor allem jene Tipps, die weniger vom exakten Spielausgang abhängen. Das sind beispielsweise die Over/Under-Wetten, die Doppelte Chance (1X, X2 oder 12) oder “Beide Teams treffen” (BTTS).
Soll ich auf meine Nationalmannschaft wetten?
Du kannst natürlich auf die eigene Nationalmannschaft wetten. Objektiv ist dies aufgrund emotionaler Faktoren allerdings nicht immer die beste Wahl. Wenn du datenbasiert, mit einer klaren Strategie und ohne persönliche Vorlieben tippst, können sich Wetten auf die eigene Nationalmannschaft aber durchaus lohnen.