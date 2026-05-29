WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe D mit Türkei, USA, Paraguay, Australien

SPORT1 29.05.2026 • 13:49 Uhr In der Gruppe D der WM 2026 trifft Gastgeber USA auf Paraguay, Australien und die Türkei. SPORT1 stellt Gruppe D der Fußball-WM vor.

Gruppe D der WM 2026 versammelt Co-Gastgeber USA, Rückkehrer Paraguay, Australien als Routiniers und die Türkei nach ihrem dramatischen Playoff-Sieg – ein Quartett mit viel Geschichte und Perspektive. Jungstar Arda Güler und einige in Deutschland bekannte Akteure stehen im Fokus.

Die USA bei der WM 2026

Die USA sind als Co-Gastgeber automatisch dabei und bestreiten ihre zwölfte WM-Endrunde. Ihr bestes Ergebnis war Platz drei bei der ersten WM im Jahr 1930, zuletzt erreichte das Team 2022 das Achtelfinale. Unter dem international renommierten Trainer Mauricio Pochettino soll das erste Viertelfinale seit 2002 erreicht werden. Kapitän ist der ehemalige BVB-Profi Christian Pulisic.

Paraguay bei der WM 2026

Paraguay kehrt nach 16 Jahren Pause zurück. In der Südamerika-Quali sicherten sich die „Albirroja“ mit Rang sechs das WM-Ticket – sieben Siege, sieben Unentschieden und vier Niederlagen standen zu Buche. Insgesamt wird es ihre neunte WM-Teilnahme; 2010 erreichte Paraguay erstmals das Viertelfinale. Trainer der traditionell auf die Defensive bedachten Südamerikaner ist der Argentinier Gustavo Alfaro. Dessen größter Erfolg ist die Copa Sudamericana (vergleichbar mit der Europa League) im Jahr 2007 mit dem Arsenal Futbol Club aus Argentinien.

Australien bei der WM 2026

Australien war erstmals 1974 dabei, qualifizierte sich dann konstant seit 2006 für jede WM – insgesamt jetzt sieben Mal. Zweimal (2006, 2022) schafften sie das Achtelfinale. In der asiatischen WM-Quali setzten sich die Socceroos souverän auf Platz zwei hinter Japan und vor Saudi-Arabien sowie Indonesien. Trainer ist der ehemalige Nationalspieler Tony Popovic, Kapitän ist Torhüter Mathew Ryan, der in Spanien für UD Levante spielt. Mittelfeldspieler Connor Metcalfe vom FC St. Pauli gehört ebenfalls zum Kader.

Die Türkei bei der WM 2026

Die Türkei stürmte nach 24 Jahren Abstinenz zurück zur WM. Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Kosovo Ende März in den WM-Playoffs war die Qualifikation geschafft. Die Türken kehren damit erstmals seit dem sensationellen dritten Platz 2002 zur Weltmeisterschaft zurück. Der große Star und Hoffnungsträger ist Jungstar Arda Güler von Real Madrid. Kapitän ist der in Mannheim geborene langjährige Bundesliga-Star Hakan Calhanoglu von Inter Mailand. Trainiert wird die Mannschaft von dem einstigen italienischen Stürmer Vincenzo Montella.

Spielplan Gruppe D der Fußball-WM 2026