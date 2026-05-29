WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe E mit Deutschland, Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador - was erwartet das DFB-Team?

SPORT1 29.05.2026 • 15:27 Uhr In der Gruppe E der WM 2026 trifft Deutschland auf Außenseiter Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador. Was erwartet das DFB-Team? SPORT1 stellt Gruppe E der Fußball-WM vor.

Deutschland hat mit der Gruppe E der Fußball-WM 2026 kein Lospech zu beklagen. Auf dem Papier wäre alles andere als der Gruppensieg gegen die Elfenbeinküste, Ecuador und den krassen Außenseiter Curacao eine Überraschung.

Allerdings muss die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Mission WM-Titel Nummer fünf dennoch auf der Hut sein – siehe das Abschneiden in Katar vor vier Jahren.

Deutschland bei der WM 2026

Deutschland qualifizierte sich souverän als Gruppensieger der UEFA-Qualifikation mit einem spektakulären 6:0-Sieg gegen die Slowakei – als Schlusspunkt. Es ist die 21. WM-Teilnahme, damit steht das DFB-Team nach Brasilien auf Rang zwei der ewigen Rangliste. Vier Titel zeugen von historischer Klasse, doch das enttäuschende Vorrunden-Aus bei den vergangenen beiden Turnieren mahnt Bundestrainer Nagelsmann zur Vorsicht.

Ecuador bei der WM 2026

Ecuador sicherte sich das WM-Ticket über Platz zwei in der Südamerika-Quali – mit nur einer Niederlage aus 18 Spielen. Es wird die fünfte WM-Teilnahme. Größter Erfolg war der Achtelfinaleinzug 2006. Zuletzt in 2022 schied La Tri in der Gruppenphase aus – diesmal erwartet man aber mehr. Es soll der erste Sieg in einem K.o.-Spiel her. Einer der Schlüsselspieler ist der aus Leverkusen bekannte Defensivspezialist Piero Hincapié.

Die Elfenbeinküste bei der WM 2026

Die Elfenbeinküste feierte ihre Qualifikation mit einem 3:0 gegen Kenia und blieb in der Afrika-Quali-Gruppe F ohne Gegentor– ein perfekter Auftritt. Es ist die vierte WM-Teilnahme. Die Elefanten scheiterten bislang stets in der Gruppenphase (2006, 2010, 2014). Diese Serie wollen die Erben Didier Drogbas in der deutschen Gruppe beenden. Einer der Stars ist Offensivzauberer Yan Diomande von RB Leipzig.

Curacao bei der WM 2026

Curacao schreibt Geschichte und qualifizierte sich erstmals überhaupt – und zwar als kleinste WM-Nation der Geschichte mit nur etwa 156.000 Einwohnern. Unter Trainer Fred Rutten – einst auf Schalke spektakulär gescheitert – gewann man die CONCACAF-Gruppe mit Jamaika, Trinidad & Tobago und Bermuda. Die „Blue Wave“ sind der Underdog der WM. Der bekannteste Name im Kader ist Tahith Chong aus der Nachwuchsschmiede von Manchester United, der bis zur U21 noch für die Niederlande spielte.

Spielplan Gruppe E der Fußball‑WM 2026 mit dem DFB-Team