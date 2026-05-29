Spielt Ronaldo auch noch die WM 2030?

SID 29.05.2026 • 13:33 Uhr Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez will eine siebte Teilnahme seines Altstars nicht ausschließen.

Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten WM-Teilnahme mit Portugal, für Nationaltrainer Roberto Martinez ist eine siebte nicht ausgeschlossen.

„Daran sollte niemand zweifeln. Er hat es sich verdient“, antwortete der Spanier in seiner Heimat im Interview beim Radiosender Cadena Ser auf die Frage, ob dies vorstellbar sei. Bei Beginn der Weltmeisterschaft 2030 wäre Ronaldo 45 Jahre alt.

Portugal ist neben Spanien und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay, wo je ein Spiel stattfinden wird, Gastgeber der WM 2030.

WM 2026: Zukunft von Ronaldo nach dem Turnier offen

Bislang hat Ronaldo offen gelassen, ob es für ihn nach dem diesjährigen Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) weitergehen wird. Auch der argentinische Weltmeister Lionel Messi (38) ist im Sommer zum sechsten Mal dabei.

Martinez hob im Interview die besonderen Qualitäten Ronaldos hervor. Der Altstar vom saudi-arabischen Meister Al Nassr definiere sich „über seinen unbändigen Ehrgeiz. Was auch immer Cristiano gewinnt, am nächsten Tag ist sein Hunger nach Verbesserung ungebrochen“, sagte der Nationaltrainer.

„Ich habe mit vielen Spielern gearbeitet, die die Champions League oder den Ballon d’Or gewonnen und am nächsten Tag ihren Ehrgeiz verloren haben. Ronaldo verkörpert eine ganz andere Mentalität“, so Martinez weiter.