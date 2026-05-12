WM: Das Ende einer Ära von zwei Spanien-Stars?

SPORT1 12.05.2026 • 23:12 Uhr Dani Carvajal und Alvaro Morata stehen wohl nicht auf Spaniens vorläufiger Kaderliste für die WM, die bis Montag der FIFA gemeldet werden musste. Nur Spieler, die auf der 55er-Liste stehen, dürfen für den endgültigen Kader nominiert werden.

Der spanische WM-Kader schreibt bereits vor der Bekanntgabe des endgültigen Aufgebots große Schlagzeilen. Im Mittelpunkt stehen Dani Carvajal und Álvaro Morata.

Nach Informationen der spanischen As stehen der Rechtsverteidiger und der Stürmer nicht auf einer vorläufigen Kaderliste mit 55 Namen, die bei der FIFA bis Montag hinterlegt werden musste. Aus diesem Pool stellt Nationaltrainer Luis de la Fuente seine Endauswahl zusammen.

Carvajal von Verletzungen zurückgeworfen

Beide hatten 2014 ihr Debüt für die spanische Nationalmannschaft gegeben. Real-Madrid-Profi Carvajal absolvierte seither 52 Länderspiele und Morata (von Milan an Como ausgeliehen) 87.

2023 gewannen sie mit dem Team den Nations-League-Titel und ein Jahr später die Europameisterschaft in Deutschland. Unter de la Fuente waren beide stets ein fester Bestandteil der Planungen.

Die vergangenen Jahre bei Real Madrid waren für Carvajal vor allem von Verletzungen geprägt. Im Oktober 2024 zog er sich unter anderem einen Kreuzbandriss zu. Nach seinem Comeback folgten in dieser Saison eine weitere Muskel- und Knieverletzung sowie ein Haarriss im Fuß, von dem sich Carvajal derzeit erholt.