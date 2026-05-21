WM-Kader: Erste DFB-Überraschung fix

Ein Spieler nach dem anderen: Seit Donnerstagmorgen verkündet der DFB den WM-Kader häppchenweise im Netz. Jetzt hat der Verband die erste Überraschung bestätigt: Nadiem Amiri fährt mit zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.
Erste Überraschung im DFB-Kader
Die beiden letzten Länderspielperioden hatte der Mittelfeldspieler von Mainz 05 wegen Adduktorenbeschwerden und einer Fersenverletzung noch absagen müssen – und galt deshalb als Wackelkandidat für die Weltmeisterschaft.
Letztmals war Amiri im September 2025 für die Nationalmannschaft aufgelaufen: Beim 3:1 gegen Nordirland erzielte der 29-Jährige auch sein erstes Tor im DFB-Dress. Insgesamt kommt Amiri auf neun Länderspiele.
DFB-Kader: Amiri debütierte unter Löw
Debütiert hatte er bereits 2019 unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw. Nun fährt Amiri mit der A-Nationalmannschaft zu seinem ersten großen Turnier.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Amiri einst nach Hoffenheim gelotst. Unter dem damaligen TSG-Coach stieg der gebürtige Ludwigshafener zum Profi auf.
Für Mainz wusste Amiri in dieser Saison zu überzeugen: Aus 35 Pflichtspielen mit den Rheinhessen stehen 17 Tore und vier Assists zu Buche.