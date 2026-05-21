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WM-Kader: Erste DFB-Überraschung fix

Erste Überraschung im DFB-Kader

Der DFB gibt den Kader für die WM bekannt. Mit Nadiem Amiri von Mainz 05 steht die erste Überraschung fest.
Julian Nagelsmann spricht über sein ausgerufenes Leistungsprinzip - und nimmt dabei auch Leon Goretzka als Beispiel her.
Felix Kunkel
Der DFB gibt den Kader für die WM bekannt. Mit Nadiem Amiri von Mainz 05 steht die erste Überraschung fest.

Ein Spieler nach dem anderen: Seit Donnerstagmorgen verkündet der DFB den WM-Kader häppchenweise im Netz. Jetzt hat der Verband die erste Überraschung bestätigt: Nadiem Amiri fährt mit zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Die beiden letzten Länderspielperioden hatte der Mittelfeldspieler von Mainz 05 wegen Adduktorenbeschwerden und einer Fersenverletzung noch absagen müssen – und galt deshalb als Wackelkandidat für die Weltmeisterschaft.

Letztmals war Amiri im September 2025 für die Nationalmannschaft aufgelaufen: Beim 3:1 gegen Nordirland erzielte der 29-Jährige auch sein erstes Tor im DFB-Dress. Insgesamt kommt Amiri auf neun Länderspiele.

DFB-Kader: Amiri debütierte unter Löw

Debütiert hatte er bereits 2019 unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw. Nun fährt Amiri mit der A-Nationalmannschaft zu seinem ersten großen Turnier.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Amiri einst nach Hoffenheim gelotst. Unter dem damaligen TSG-Coach stieg der gebürtige Ludwigshafener zum Profi auf.

Für Mainz wusste Amiri in dieser Saison zu überzeugen: Aus 35 Pflichtspielen mit den Rheinhessen stehen 17 Tore und vier Assists zu Buche.

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