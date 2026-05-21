WM-Kader: Erste DFB-Überraschung fix

Felix Kunkel 21.05.2026 • 12:00 Uhr Der DFB gibt den Kader für die WM bekannt. Mit Nadiem Amiri von Mainz 05 steht die erste Überraschung fest.

Ein Spieler nach dem anderen: Seit Donnerstagmorgen verkündet der DFB den WM-Kader häppchenweise im Netz. Jetzt hat der Verband die erste Überraschung bestätigt: Nadiem Amiri fährt mit zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Die beiden letzten Länderspielperioden hatte der Mittelfeldspieler von Mainz 05 wegen Adduktorenbeschwerden und einer Fersenverletzung noch absagen müssen – und galt deshalb als Wackelkandidat für die Weltmeisterschaft.

Letztmals war Amiri im September 2025 für die Nationalmannschaft aufgelaufen: Beim 3:1 gegen Nordirland erzielte der 29-Jährige auch sein erstes Tor im DFB-Dress. Insgesamt kommt Amiri auf neun Länderspiele.

DFB-Kader: Amiri debütierte unter Löw

Debütiert hatte er bereits 2019 unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw. Nun fährt Amiri mit der A-Nationalmannschaft zu seinem ersten großen Turnier.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Amiri einst nach Hoffenheim gelotst. Unter dem damaligen TSG-Coach stieg der gebürtige Ludwigshafener zum Profi auf.