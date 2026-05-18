WM-Klarheit bei Luka Modric!

Lars Hinzberg 18.05.2026 • 15:18 Uhr Luka Modric steht im vorläufigen WM-Kader Kroatiens. Das gibt der Verband am Montag bekannt. Wegen einer Gesichtsverletzung war seine Nominierung bis zuletzt fraglich.

Der kroatische Verband HNS hat den vorläufigen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft verkündet. Mit dabei: Luka Modric.

Seine Teilnahme war bislang fraglich, nachdem sich der Spieler der AC Milan eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen hatte.

„Er trainiert mit einer Maske und macht seine Sache gut. Vielleicht hat ihm diese Pause gutgetan. Wir werden seinen Zustand beurteilen, aber ich habe keinerlei Zweifel an ihm. Ich glaube, er wird in guter Form sein“, verriet Nationaltrainer Zlatko Dalić.

Viele Bekannte im Kader

Für den kroatischen Rekordnationalspieler (196 Spiele) wäre es die fünfte WM-Teilnahme. Größter Erfolg war bisher die Final-Teilnahme 2018. Zum vorläufigen Aufgebot zählen mit Luka Vusković, Ivan Perisić oder Andrej Kramarić auch einige bekannte Namen aus der Bundesliga.