WM-Klarheit bei Luka Modric!

Der kroatische Verband HNS hat den vorläufigen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft verkündet. Mit dabei: Luka Modric.
Fit für WM? Klarheit bei Modric
Seine Teilnahme war bislang fraglich, nachdem sich der Spieler der AC Milan eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen hatte.
„Er trainiert mit einer Maske und macht seine Sache gut. Vielleicht hat ihm diese Pause gutgetan. Wir werden seinen Zustand beurteilen, aber ich habe keinerlei Zweifel an ihm. Ich glaube, er wird in guter Form sein“, verriet Nationaltrainer Zlatko Dalić.
Viele Bekannte im Kader
Für den kroatischen Rekordnationalspieler (196 Spiele) wäre es die fünfte WM-Teilnahme. Größter Erfolg war bisher die Final-Teilnahme 2018. Zum vorläufigen Aufgebot zählen mit Luka Vusković, Ivan Perisić oder Andrej Kramarić auch einige bekannte Namen aus der Bundesliga.
Den endgültigen Kader will Dalić am 1. Juni bekanntgeben. Das erste WM-Spiel bestreitet Kroatien am 17.06. gegen England. Die weiteren Gegner in der Gruppe sind Panama und Ghana.