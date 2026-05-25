WM: Kobel verpasst Start der Vorbereitung

Felix Kunkel 25.05.2026 • 13:05 Uhr Die Schweizer Nationalmannschaft startet ihre WM-Vorbereitung. BVB-Keeper Gregor Kobel wird aber wohl erst später dazustoßen.

Während die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch in ihr WM-Trainingslager startet, legt die Schweizer Auswahl bereits am Montag in Abtwil los. Mehrere Spieler aus der Bundesliga sind dabei, BVB-Torwart Gregor Kobel jedoch zunächst nicht.

Wie der Blick berichtet, hat sich der Schlussmann von Borussia Dortmund im Kurzurlaub eine Grippe eingefangen. Kobel soll daher erst zum Team stoßen, sobald ihm die Ärzte grünes Licht geben.

Neben Kobel stehen aus der Bundesliga der Augsburger Fabian Rieder, Freiburgs Shootingstar Johan Manzambi, Luca Jaquez vom VfB Stuttgart, der Gladbacher Nico Elvedi, Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Miro Muheim vom Hamburger SV und der Mainzer Silvan Widmer im Kader der Eidgenossen. Aus der 2. Bundesliga kommt Cedric Itten von Absteiger Fortuna Düsseldorf dazu.

Schweizer Kader mit prominenten Namen

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Granit Xhaka vom AFC Sunderland. Auch die ehemaligen Bundesliga-Spieler Manuel Akanji (Inter Mailand), Ricardo Rodríguez (Betis Sevilla) und Denis Zakaria (AS Monaco) sind dabei. Die genannten Akteure werden jedoch erst später zur Nati dazustoßen, da in ihren Ligen am Wochenende noch gespielt wurde.