WM 2026: Curacao-Torwart stellt Rekord auf

SID 21.06.2026 • 04:42 Uhr Eloy Room rettet dem WM-Debütanten Curacao einen Zähler - und sorgt dabei für eine Bestmarke.

Eloy Room hat als Fußball-Nationaltorhüter von Curacao im Gruppenspiel gegen Ecuador WM-Geschichte geschrieben.

Der 37-Jährige kam beim 0:0 auf 15 Paraden – seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1966 hatte nie ein Keeper mehr während der regulären Spielzeit. Der im niederländischen Nijmegen geborene Schlussmann bescherte dem Debütanten damit den ersten Punkt seiner WM-Geschichte.

„Es klingt wirklich schön, wenn man das alles so zusammenzählt, aber während des Spiels habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht“, sagte Room: „Aber natürlich wusste ich, dass es ein intensives Spiel war, mit vielen Paraden.“

WM: Room kratzt sogar an Allzeit-Bestmarke

Die Bestmarke in einem WM-Spiel bleibt aber weiter bei Tim Howard. Der Torhüter der USA verzeichnete bei der WM 2014 im Achtelfinale gegen Belgien (1:2) sogar 16 Paraden, durfte aber dank Verlängerung damals eben 120 Minuten lang spielen.

„Ein bisschen ärgere ich mich, dass ich den Rekord von Tim Howard nicht erreicht habe“, so Room: „Aber ich glaube, er hat beim Zuschauen des Spiels schon geschwitzt, weil ich ihm ziemlich nahe gekommen bin. Aber nein, es ist unglaublich.“

Room hätte auch diesen Rekord dennoch fast eingestellt, doch beim Lattentreffer von Angelo Preciado (90.) musste der Torhüter des FC Miami nicht mehr eingreifen.

Room: „Wir haben das als Team geschafft“

Er habe das aber „nicht allein“ geschafft, betonte der 72-malige Nationalspieler: „Ich habe das gemeinsam mit der Mannschaft gemacht – mit meinen Verteidigern, den Mittelfeldspielern und den Stürmern. Wir haben das als Team geschafft.“