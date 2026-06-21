Curacao erkämpft Remis gegen Ecuador – DFB-Elf Gruppensieger

SID 21.06.2026 • 03:55 Uhr Ecuador hat gegen den WM-Underdog Curacao Mühe. Der Karibikstaat trumpft nach der 1:7-Pleite gegen Deutschland auch offensiv auf.

Debütant Curacao hat sich mit viel Herz und mutigem Offensivdrang den ersten Punkt seiner WM-Geschichte erkämpft und der DFB-Elf den vorzeitigen Gruppensieg beschert. Die Mannschaft von Nationaltrainer Dick Advocaat kam in Kansas City zu einem nicht unverdienten 0:0 gegen den nächsten deutschen Gegner Ecuador. Knapp eine Woche nach der Pleite gegen Deutschland (1:7) fügte Curacao auch dank seines herausragenden Torhüters Eloy Room seinem Fußball-Märchen eine Erfolgsgeschichte hinzu.

Curacao kann bei seiner historischen ersten WM im Spiel gegen die Elfenbeinküste sogar noch auf den zweiten Platz springen. Ecuador hatte in der WM-Qualifikation vor allem defensiv überzeugt, im zweiten WM-Spiel tat sich das Team von Nationaltrainer Sebastián Beccacece offensiv aber erneut schwer.

Ecuador begann stürmisch und kam dem ersten Turniertor sofort nah. Kapitän Enner Valencia lief nach einem starken Zuspiel aus der eigenen Hälfte allein auf Room zu, scheiterte aber am starken Reflex des routinierten Schlussmanns. Der Außenseiter versteckte sich seinerseits nicht, stieß in der munteren Anfangsphase immer wieder mit Tempo ins letzte Drittel, agierte im Abschluss aber zu ungenau.

Die offensive Ausrichtung Curacaos bot „La Tri“ Räume, zudem zwangen die Südamerikaner den Gegner mit frühem Pressing zu Fehlern – und kamen so zu Chancen. Pedro Vite (14.) scheiterte aus spitzem Winkel, Valencia zielte nach einer Hereingabe des Ex-Leverkuseners Piero Hincapié (20.) zu zentral. Auch der wuchtige Abschluss von Gonzalo Plata (28.) war für Room kein Problem. Curacao zog sich vor der Halbzeit mit zwei dichten Defensivreihen etwas zurück. Ecuador fehlten die Ideen. Der Schuss des gebürtigen Hamburgers John Yeboah (42.) war zu unplatziert.