17. Treffer: Klose gratuliert Messi zum Rekordtor

SID 22.06.2026 • 20:23 Uhr Der argentinische Superstar Lionel Messi trifft gegen Österreich und lässt Miroslav Klose hinter sich. Im Anschluss gratuliert der Deutsche.

Miroslav Klose hat Lionel Messi zum neuen Torrekord bei der WM gratuliert. „Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter“, sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung. „Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!“

Klose hatte bislang mit 16 Toren den Rekord gehalten, Messi gelang am Montag für Argentinien gegen Österreich in der 38. Minute der 17. Treffer, zuvor hatte er einen Foulelfmeter verschossen (9.).

Der achtmalige Weltfußballer stieg damit zum alleinigen Rekordhalter auf, die Marke von Klose hatte er bereits mit einem Dreierpack beim 3:0 zum WM-Auftakt gegen Algerien egalisiert.

WM 2026: Messi genießt „einfach den Moment“

In der Nachspielzeit stockte Messi sein Konto mit seinem zweiten Treffer sogar auf 18 Tore auf. Turnierübergreifend hat er nun sogar in sechs WM-Spielen nacheinander getroffen.

„Ich bin sehr froh, dass ich das alles erreicht habe, es war ein großer Sieg. Es war sehr schwer, aber auch sehr schön“, sagte Messi, „es ist wunderbar gelaufen, ich genieße einfach den Moment.“

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger zeigte sich begeistert vom 38-Jährigen: „Er ist halt einfach da und rettet Argentinien eigentlich immer. Jetzt haben die fünf Tore geschossen, hier bei der WM alle fünf hat er geschossen. Das ist unfassbar. Er nimmt im Spiel gar nicht so wirklich teil. Aber wenn er den Ball bekommt, kommt einfach Magie raus. Das ist einzigartig.“

Klose vermutete, dass sein Rekord fallen werde

Er rechne damit, dass sein Rekord in diesem Turnier falle, hatte Klose schon unmittelbar vor Turnierbeginn gesagt. „Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden, und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen“, so Klose. Messi sei „ein Genie“.

Klose hatte den vorherigen Rekordhalter Ronaldo (15 Tore) im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien gegen den Gastgeber (7:1) überholt. Für seine 16 Treffer benötigte er vier WM-Teilnahmen. Messi bestreitet in Nordamerika seine sechste WM.