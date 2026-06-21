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26 Meter hohe Statue! Besondere Ehre für Lionel Messi

Besondere Ehre für Messi

Die Kleinstadt Cultral Có will mit dem Mega-Monument Touristen anlocken. Lionel Messi bekommt in seiner Heimat eine riesige Statue erbaut.
Die Messi-Statue in Cultral Có
Die Messi-Statue in Cultral Có
© picture-alliance/AP/SID/Nestor Ponce
SID
Die Kleinstadt Cultral Có will mit dem Mega-Monument Touristen anlocken. Lionel Messi bekommt in seiner Heimat eine riesige Statue erbaut.

Besondere Ehre für Lionel Messi: Die Kleinstadt Cultral Có hat dem Weltmeister eine riesige Statue in seiner Heimat Argentinien gewidmet.

Das Monument, das während der laufenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada feierlich eingeweiht wurde, ist 26 Meter hoch und wiegt 70 Tonnen.

Statue zeigt Messi mit dem WM-Pokal

Die vom einheimischen Künstler Aldo Beroisa geschaffene Skulptur befindet an der Nationalstraße 22, einer der Hauptzufahrtstraßen in die Provinz Neuquén im Südwesten Argentiniens.

Cultral Có hat etwa 35.000 Einwohner und eine tiefe Verbundenheit zur Ölindustrie. Die Statue, die Volksheld Messi auf Knien mit dem WM-Pokal 2022 zwischen den Beinen zeigt, soll den Tourismus angekurbeln.

Die bislang größte Messi-Statue im indischen Kalkutta, die der Superstar im Dezember 2025 selbst feierlich enthüllt hatte, musste Anfang Juni aufgrund von Sicherheitsbedenken wieder abgebaut werden. Über einen neuen Standort des 21 Meter hohen Monuments muss erst noch entschieden werden.

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