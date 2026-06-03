Beim Vorrundenabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ecuador (1:2) ist ein WM-Zuschauerrekord aufgestellt worden. 3.605.357 Menschen besuchten die bislang 56 Partien der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. 80.663 Zuschauer verfolgten im ausverkauften WM-Finalstadion in East Rutherford das letzte Gruppenspiel des DFB-Teams, damit wurde die bisherige Bestmarke der WM 1994 in den USA (3.587.538 Fans) übertroffen.
3,6 Millionen Fans: WM-Rekordmarke bei DFB-Spiel aufgestellt
Die vorherige Bestmarke hielt 22 Jahre. Die Rekordzahl wird in den nächsten Wochen weiter steigen.
Das deutsche Spiel in East Rutherford war ausverkauft
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Bei der diesjährigen Endrunde werden aufgrund der Aufstockung auf 48 Teilnehmer erstmals 104 Partien ausgetragen, die Bestmarke wird in den kommenden Wochen bis zum Endspiel am 19. Juli weiter steigen. Vor 22 Jahren waren es 52 Spiele bei 24 teilnehmenden Nationen. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, waren die Stadien in den drei Gastgeberländern bei den bisherigen Partien zu 99,7 Prozent ausgelastet.