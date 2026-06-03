3,6 Millionen Fans: WM-Rekordmarke bei DFB-Spiel aufgestellt

SID 26.06.2026 • 00:05 Uhr Die vorherige Bestmarke hielt 22 Jahre. Die Rekordzahl wird in den nächsten Wochen weiter steigen.

Beim Vorrundenabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ecuador (1:2) ist ein WM-Zuschauerrekord aufgestellt worden. 3.605.357 Menschen besuchten die bislang 56 Partien der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. 80.663 Zuschauer verfolgten im ausverkauften WM-Finalstadion in East Rutherford das letzte Gruppenspiel des DFB-Teams, damit wurde die bisherige Bestmarke der WM 1994 in den USA (3.587.538 Fans) übertroffen.