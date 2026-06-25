WM 2026: Heftiger Dämpfer für Deutschland - Rekord verpasst!

Maximilian Lotz 25.06.2026 • 23:57 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft kassiert im letzten WM-Gruppenspiel einen herben Rückschlag. Julian Nagelsmanns Erfolgsserie reißt.

Erster herber Dämpfer für Deutschland bei der WM! Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann kassierte im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador eine 1:2 (1:1)-Niederlage. Das Ticket für die K.o.-Runde hatte das DFB-Team aber bereits vorher sicher.

„Wir laden den Gegner mit Ballverlusten immer wieder ein, machen ihn dadurch stark“, kritisierte Kapitän Joshua Kimmich bei MagentaTV und ergänzte: „Trotzdem ist zum Glück noch nichts passiert. Aber wir dürfen uns keine Niederlage mehr erlauben, das ist klar. Wir dürfen nicht jedes Spiel ein, zwei Gegentore bekommen. Wir müssen die Ballverlust-Quote minimieren, dann können wir jeden schlagen.“

Leroy Sané (2.) bescherte der deutschen Mannschaft einen Traumstart. Doch Nilson Angulo (9.) gelang die schnelle Antwort für „El Tri“. In der Schlussphase drehte Ecuador die Partie komplett: Gonzalo Plata (78.) spitzelte nach einer Ecke den Ball vor Manuel Neuer ins Netz. Der Bayern-Keeper gab dabei keine gute Figur ab und blieb auch im dritten Spiel seit seiner Rückkehr ins DFB-Team nicht ohne Gegentor.

WM 2026: Nagelsmann verpasst Rekord

Mit der Niederlage riss auch die Erfolgsserie der Deutschen von zuvor elf Siegen nacheinander. Mit einem zwölften Erfolg hätte Nagelsmann den 46 Jahre alten Rekord von Jupp Derwall eingestellt.

Das erlösende erste Turniertor für den nicht unumstrittenen Ex-Bayern-Star Sané hätte allerdings nicht zählen dürfen, da in der Entstehung Aleksandar Pavlovic Gegenspieler Pedro Rodríguez Ledesma im Kampf um den Ball mit dem Fuß an der Schläfe getroffen hatte. Trotz Protesten der Ecuadorianer gab Schiedsrichtern Tori Penso den Treffer.

Deutschland stand bereits vor dem Spiel als Gruppensieger fest. Am Montag (22.30 Uhr) geht es im Sechzehntelfinale gegen einen der besten Gruppendritten um den Einzug ins Achtelfinale. In einem möglichen Achtelfinale am 4. Juli drohen Vize-Weltmeister Frankreich oder Erling Haalands Norweger.

Zwei Änderungen in der Startelf

Die wichtigste Frage hatte Nagelsmann schon am Vorabend beantwortet: Trotz des bereits vorher feststehenden Gruppensieges würde er nur die „notwendigen“ Wechsel vornehmen. Antonio Rüdiger ersetzte Nico Schlotterbeck, der nach seinem WM-Aus als Glücksbringer auf Krücken dabei war, im Abwehrzentrum. Links spielte David Raum für den angeschlagenen Nathaniel Brown. Der Bald-Bayer saß neben Schlotterbeck auf der Bank.

Das hieß auch: Fanliebling Deniz Undav kam nur von der Bank. Die Begründung: Als Einwechselspieler sei er wertvoller, und: Nagelsmann wollte seine Elf „weiter Rhythmus sammeln“ lassen. Der ewig umstrittene Sané durfte daher abermals starten.

Ecuador deckt deutsche Probleme auf

Das machte sich sofort bezahlt, er war mit dem ersten Ballkontakt nach Zuspiel von Florian Wirtz erfolgreich. Zuvor hatte aber Aleksandar Pavlovic seinen Gegner Pedro Vite mit hohem Bein im Gesicht getroffen, doch der VAR schaltete sich nicht ein. „Das wundert mich sehr“, sagte DFB-Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner in der ARD verblüfft.

Doch die deutsche Elf hatte wie schon gegen die Elfenbeinküste (2:1) teils große Probleme mit der Körperlichkeit des Gegners. Dem schnellen Ausgleich ging ein Ballverlust von Felix Nmecha nach einem technischen Fehler des Dortmunders voraus, auch dessen Nebenmann Pavlovic war anfällig – mit Wiederbeginn kam Angelo Stiller für ihn.

Auffällig bei Nagelsmanns Team: Gegen den Ball agierte es mitunter mit Fünferkette in der Abwehr. „Wir variieren ein bisschen in der Defensivordnung, um ein zusätzliches Mittel zu haben in der K.o.-Runde“, sagte der Bundestrainer. Allerdings waren seine Stars im 5-4-1 ein ums andere mal zu passiv.

Klopp: „Jeder Ballverlust tut extrem weh“

Nach vorne machte sich bemerkbar, dass der Rasen im Football-Stadion der New York Giants und der Jets sehr stumpf war – schnelle Kombinationen wurden dadurch erschwert. Die häufig sehr hoch postierte Offensive ließ Lücken klaffen. „Jeder Ballverlust tut uns extrem weh“, sagte „TV-Bundestrainer“ Jürgen Klopp in der Halbzeit bei MagentaTV.

Kurz nach Wiederbeginn sprach Schiedsrichterin Tori Penso (USA) Deutschland einen Elfmeter zu, musste ihre Entscheidung wegen eines Fouls von Sané in der Entstehung aber zurücknehmen. Das Spiel plätscherte dahin – und es kam, wer kommen musste: Undav (60.) für Havertz. Zugleich testete Nagelsmann Malick Thiaw rechts hinten als Alternative für Kapitän Joshua Kimmich und damit eine richtige Dreierkette.

Neuer (62.) hielt das 1:1 gegen Sturm-Veteran Enner Valencia fest, Nagelsmann wechselte ungeachtet der Schwierigkeiten weiter munter Reservisten ein. Nach einem Missverständnis zwischen Neuer und Tah vergab Plata (73.) noch, Sané (76.) ließ eine seltene deutsche Möglichkeit liegen. Beim 1:2 verlor Raum ein Kopfballduell, Neuer agierte zu zögerlich.

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