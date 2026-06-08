8 Tage Pause: Dann steigt das nächste WM-Spiel der Schweiz

SPORT1 24.06.2026 • 23:42 Uhr Die Schweiz zieht bei der Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA in die K.o.-Runde ein. Nun steht der Nati eine lange Pause bevor.

Die Schweiz hat bei der WM nach einem 2:1 (0:0) gegen Co-Gastgeber Kanada den Gruppensieg in der Gruppe B geholt und wird sich nun lange gedulden müssen.

Denn: Im Sechzehntelfinale geht es gegen einen der Gruppendritten aus den Gruppen E, F, G, I oder J. Der aktuell wahrscheinlichste Gegner wäre Belgien (momentan 3. in der Gruppe G), was sich aber bei 495 möglichen Konstellationen mit jedem Spiel ändern kann.

WM: Gegner der Schweiz muss noch ermittelt werden

Fest steht aber, dass die Schweiz das vorletzte aller Sechzehntelfinals bestreitet. Die Partie steigt in der Nacht auf Freitag (3. Juli) um 5 Uhr MESZ im BC Place in Vancouver.

Damit hat die Nati um Kapitän Granit Xhaka, Shootingstar Johan Manzambi und BVB-Keeper Gregor Kobel nun ganze acht spielfreie Tage vor sich.