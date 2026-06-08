8 Tage Pause: Dann steigt das nächste WM-Spiel der Schweiz

Die Schweiz hat bei der WM nach einem 2:1 (0:0) gegen Co-Gastgeber Kanada den Gruppensieg in der Gruppe B geholt und wird sich nun lange gedulden müssen.
Lange Pause für die Schweiz
Die Schweiz zieht bei der Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA in die K.o.-Runde ein. Nun steht der Nati eine lange Pause bevor.
Denn: Im Sechzehntelfinale geht es gegen einen der Gruppendritten aus den Gruppen E, F, G, I oder J. Der aktuell wahrscheinlichste Gegner wäre Belgien (momentan 3. in der Gruppe G), was sich aber bei 495 möglichen Konstellationen mit jedem Spiel ändern kann.
WM: Gegner der Schweiz muss noch ermittelt werden
Fest steht aber, dass die Schweiz das vorletzte aller Sechzehntelfinals bestreitet. Die Partie steigt in der Nacht auf Freitag (3. Juli) um 5 Uhr MESZ im BC Place in Vancouver.
Damit hat die Nati um Kapitän Granit Xhaka, Shootingstar Johan Manzambi und BVB-Keeper Gregor Kobel nun ganze acht spielfreie Tage vor sich.
„Es ist vielleicht nicht so schlecht, eine längere Pause zu haben, um sich zu erholen und sich vorzubereiten“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Rubén Vargas.