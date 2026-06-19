Thomas Müller und Mats Hummels adeln Manuel Neuer

SID 19.06.2026 • 08:23 Uhr Thomas Müller und Mats Hummels überschütten Manuel Neuer mit Komplimenten - und erinnern sich an "aberwitzige" Trainings.

Die Rio-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels sind voll des Lobes für ihren früheren Mitspieler Manuel Neuer. „Für mich steht er in der Historie, bei allen, die ich gesehen habe, über allen anderen – auf der Welt“, sagte Hummels bei MagentaTV.

Sein Experten-Kollege Müller nannte die viel diskutierte Rückkehr des 40-Jährigen in die DFB-Auswahl „eine ganz klare Nummer“. Neuer sei „sehr wichtig“ für die Nationalmannschaft, „weil er gezeigt hat, dass er immer noch auf seinem Level ist – und sein Level ist das Beste, was wir in Deutschland haben.“

Neuer im Training „verrückt“ und „aberwitzig“

Was Neuer einst bei den gemeinsamen Trainings gezeigt habe, sei „verrückt“, ja „aberwitzig“ gewesen, meinte Müller. „Du warst dir sicher, du machst ein Tor, aber der war nicht drin. Die besten Scharfschützen haben gesagt: Außerhalb des Strafraums brauchen wir gar nicht schießen.“