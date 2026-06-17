Abschied vom FC Bayern? Transfer-Tipp für Olise

Lars Hinzberg 17.06.2026 • 19:41 Uhr Michael Olise spielt sich in seinem ersten WM-Spiel mit Frankreich direkt in den Fokus. Im Hinblick auf die Zukunft des Bayern-Stars lässt Nationaltrainer Didier Deschamps aufhorchen.

Michael Olise zählte bei Frankreichs WM-Auftaktsieg gegen Senegal zu den herausragenden Akteuren auf dem Platz. Auf Vereinsebene dürfte das die Zahl der Interessenten für den Offensivspieler des FC Bayern nicht mindern. Nationaltrainer Didier Deschamps würdigte nun die Rolle des deutschen Rekordmeisters für Olises Entwicklung.

„Trainer Vincent Kompany hat ebenfalls einen sehr großen Anteil daran, dass Michael einen so großen Aufstieg hatte. Er hat unter ihm eine hervorragende Saison gespielt, mit Effizienz, Charakter und Persönlichkeit“, analysierte Deschamps im Interview mit der Sport Bild.

Vor diesem Hintergrund sprach der 57-Jährige Olise indirekt die Empfehlung aus, nicht zu wechseln: „Er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt“, unterstrich Deschamps.

Deschamps adelt Olise: „Einer der besten Spieler der Welt“

Dem Coach zufolge habe Olise insgesamt „eine unglaubliche Entwicklung genommen“. Allerdings hätte es auch Hindernisse gegeben: „Mit uns bei der französischen Nationalmannschaft war es am Anfang etwas schwierig, mühsam. Aber mit Beharrlichkeit und Unterstützung hat er sich entwickelt.“

Diese Entwicklung habe auch mit der Rückendeckung zu tun, die der Dribbelkünstler in München bekommt. „Heute ist Michael einer der besten Spieler der Welt, aber Medienpräsenz ist nicht sein Ding. Wichtig ist für ihn das Spielfeld, danach will er sein Leben haben“, fügte Deschamps hinzu.

In der Weltspitze angemeldet hat sich der 24-Jährige spätestens in der abgelaufenen Saison. Für den FC Bayern gelangen ihm in 52 Pflichtspielen beeindruckende 53 Torbeteiligungen – logisch, dass die Interessenten Schlange stehen.

Olise: Hoeneß schließt Verkauf aus

In München zeigt man sich von möglichen Angeboten für den Shootingstar aber gänzlich unbeeindruckt: „Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht“, hatte Uli Hoeneß mit Blick auf den Besuch des neuen Real-Madrid-Trainers José Mourinho beim DFB-Pokalfinale bekräftigt. Beim FCB besitzt Olise noch einen Vertrag bis 2029.

Die Münchner dürften nun ganz genau verfolgen, wie sich Olise mit Frankreich bei der WM präsentiert. Mit zwei Torvorlagen hinterließ er in seinem ersten Spiel auf der größten Bühne der Fußballwelt direkt bleibenden Eindruck. Insgesamt steht Olise bei 12 Torbeteiligungen in 18 Spielen für Les Bleus.