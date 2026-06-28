"Als wäre er 20": Kroaten schwärmen von Rekord-Oldie Modric

SID 28.06.2026 • 06:58 Uhr Mit 40 Jahren liefert der Kapitän Luka Modric im letzten Gruppenspiel eine große Leistung.

Der „ewige“ Luka Modric konnte sich nach seinem Gala-Auftritt samt Altersrekord vor Lob kaum retten.

„Ich schwöre es euch. Es wirkt so, als hätte er die Zeit um zehn Jahre zurückgedreht. Das war eine seiner besten Leistungen, die ich jemals von ihm im Nationaltrikot gesehen habe“, sagte Siegtorschütze Nikola Vlasic: „Luka ist ein Champion, der mittlerweile vierzig Jahre alt ist und auf diesem Niveau spielt. Das ist beeindruckend, für uns ist er in jeder Hinsicht ein Vorbild.“

„Er spielt, als wäre er 20 Jahre alt“

Modric hatte beim entscheidenden Treffer von Vlasic (83.) zum 2:1 (1:0) gegen Ghana die Ecke perfekt hereingebracht. Damit stieg er im Alter von 40 Jahren und 291 Tagen zum ältesten Spieler auf, der jemals in einem WM-Spiel eine Torvorlage lieferte. Doch der zentrale Mittelfeldspieler war auch sonst Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Vatreni, forderte jeden Ball. Zudem klärte er in der Defensive gleich mehrfach mit tollen Blöcken oder gar einmal per Grätsche.

„Er spielt, als wäre er 20 Jahre alt. Er war unglaublich“, schwärmte Torschütze Petar Sucic (30.): „Er ist unser Anführer und unser bester Spieler. Er kann spielen, solange er will. Er bleibt gut.“ Man merke zwar „ab und zu, wenn es ihm ein bisschen schwerer fällt“, sagte Bayerns Josip Stanisic: „Diesmal habe ich das aber gar nicht gemerkt.“ Modric habe „unheimliche“ Qualitäten und sei unumstritten „auf und neben dem Platz der Leader“ des Teams.