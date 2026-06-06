Aufatmen bei Deutschlands WM-Auftaktgegner

Johannes Vehren 06.06.2026 • 11:58 Uhr Jürgen Locadia sieht im vorletzten Testspiel von Curacao vor der WM die Rote Karte. Nun steht fest, ob der Stürmer den WM-Auftakt gegen Deutschland verpassen wird.

Positive Nachrichten für Curacao! Stürmer Jürgen Locadia darf nach seiner Roten Karte im vorletzten Testspiel für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada doch beim Auftaktspiel gegen Deutschland am 14. Juni (ab 19 Uhr im LIVETICKER) dabei sein.

Die FIFA sperrte den ehemaligen Bundesligaspieler (TSG Hoffenheim und VfL Bochum) für eine Partie, weshalb er nur die Generalprobe am Sonntag gegen Aruba (2 Uhr MESZ) verpassen wird.

Locadia räumt Gegenspieler ab

Am vergangenen Samstag bei der 1:4-Pleite gegen Schottland handelte sich der 32-Jährige wegen eines harten Frustfouls den Platzverweis ein. Curacaos Angreifer Tahith Chong wurde mit einem Trikotzupfer von Aaron Hickey am Eindringen in den Strafraum gehindert (36.) und beschwerte sich anschließend gestikulierend bei Schiedsrichter Goga Kikacheishvili.