Aufatmen bei Deutschlands WM-Auftaktgegner

Positive Nachrichten für Curacao! Stürmer Jürgen Locadia darf nach seiner Roten Karte im vorletzten Testspiel für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada doch beim Auftaktspiel gegen Deutschland am 14. Juni (ab 19 Uhr im LIVETICKER) dabei sein.
Aufatmen bei DFB-Gegner
Die FIFA sperrte den ehemaligen Bundesligaspieler (TSG Hoffenheim und VfL Bochum) für eine Partie, weshalb er nur die Generalprobe am Sonntag gegen Aruba (2 Uhr MESZ) verpassen wird.
Locadia räumt Gegenspieler ab
Am vergangenen Samstag bei der 1:4-Pleite gegen Schottland handelte sich der 32-Jährige wegen eines harten Frustfouls den Platzverweis ein. Curacaos Angreifer Tahith Chong wurde mit einem Trikotzupfer von Aaron Hickey am Eindringen in den Strafraum gehindert (36.) und beschwerte sich anschließend gestikulierend bei Schiedsrichter Goga Kikacheishvili.
Der Georgier sah aber keinen Anlass für einen Freistoßpfiff und ließ die Partie weiterlaufen. Hickey blieb im eigenen Strafraum in Ballbesitz und setzte zu einem Befreiungsschlag an. Locadia stürmte heran, kam aber einen Schritt zu spät und räumte Hickey rabiat ab. Dabei traf er den schottischen Abwehrspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht.