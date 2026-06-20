Bange Momente um DFB-Star Schlotterbeck

Christopher Mallmann 20.06.2026 • 23:21 Uhr DFB-Verteidiger Nico Schlotterbeck muss im zweiten WM-Spiel behandelt werden. Zunächst kann er weitermachen, dann folgen schlechte Nachrichten.

Schock für das DFB-Team: Verteidiger Nico Schlotterbeck ist im zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste (JETZT im LIVETICKER) zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Der 26-Jährige war in Hälfte eins einer Klärungsaktion mit dem linken Fuß weggeknickt (11.) und anschließend mehrfach medizinisch behandelt worden – erst auf dem Rasen, später außerhalb des Platzes.

Schlotterbeck konnte zunächst weitermachen (16.), nachdem die deutsche Mannschaft rund eine Minute in Unterzahl gespielt hatte.

DFB: Rüdiger macht sich warm

In der folgenden Trinkpause kümmerte sich das medizinische Personal erneut um Schlotterbeck, während sich Antonio Rüdiger an der Seitenlinie warm machte.

Der Star von Real Madrid setzte sich nach einer Weile wieder auf die Bank. Bis zur Halbzeit nahm Bundestrainer Julian Nagelsmann keinen Wechsel vor – nach der Pause handelte er und brachte Rüdiger.

Sah es zunächst nach einer Verletzung am Knöchel aus, war in der Pause von einer Verletzung am Knie die Rede.