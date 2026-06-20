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Bange Momente um DFB-Star Schlotterbeck

Schlechte DFB-Nachrichten

DFB-Verteidiger Nico Schlotterbeck muss im zweiten WM-Spiel behandelt werden. Zunächst kann er weitermachen, dann folgen schlechte Nachrichten.
Vor dem WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste spricht Jürgen Klopp über das deutsche Innenverteidiger-Duo Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck und findet dabei lobende Worte für die Verteidiger.
Christopher Mallmann
DFB-Verteidiger Nico Schlotterbeck muss im zweiten WM-Spiel behandelt werden. Zunächst kann er weitermachen, dann folgen schlechte Nachrichten.

Schock für das DFB-Team: Verteidiger Nico Schlotterbeck ist im zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste (JETZT im LIVETICKER) zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Der 26-Jährige war in Hälfte eins einer Klärungsaktion mit dem linken Fuß weggeknickt (11.) und anschließend mehrfach medizinisch behandelt worden – erst auf dem Rasen, später außerhalb des Platzes.

Schlotterbeck konnte zunächst weitermachen (16.), nachdem die deutsche Mannschaft rund eine Minute in Unterzahl gespielt hatte.

DFB: Rüdiger macht sich warm

In der folgenden Trinkpause kümmerte sich das medizinische Personal erneut um Schlotterbeck, während sich Antonio Rüdiger an der Seitenlinie warm machte.

Der Star von Real Madrid setzte sich nach einer Weile wieder auf die Bank. Bis zur Halbzeit nahm Bundestrainer Julian Nagelsmann keinen Wechsel vor – nach der Pause handelte er und brachte Rüdiger.

Sah es zunächst nach einer Verletzung am Knöchel aus, war in der Pause von einer Verletzung am Knie die Rede.

„Ich hatte zweimal was mit den Bändern im Knie, und wenn du dann in die Halbzeit kommst und das Knie kalt wird, dann merkst du es richtig. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Aber wenn er rausgeht, dann ist es wohl schlimm“, sagte ZDF-Experte Christoph Kramer in der Halbzeit.

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