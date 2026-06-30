Topquote bei DFB-Desaster

SID 30.06.2026 • 09:56 Uhr Das blamable WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft lockt viele Zuschauer vor die Bildschirme.

Bis tief in die Nacht haben zig Millionen Fußballfans mit der deutschen Nationalmannschaft gezittert – vergebens. Allein im ZDF verfolgten im Schnitt 17,57 Millionen Menschen das um 22.30 Uhr angepfiffene WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay.

Der Marktanteil der Partie, die um 1.28 Uhr endete (1:1 n.V., 3:4 i.E.), lag bei 74,5 Prozent. Auch MagentaTV hatte die Begegnung in Foxborough übertragen, dazu war das Spiel im ZDF-Livestream abrufbar.

Höherer Marktanteil als in der Vorrunde

Der Marktanteil war höher als bei jedem Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft im Turnier, absolut gesehen aber wurde beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao am 14. Juni (Sonntag) um 19.00 Uhr deutscher Zeit mit 23,43 Millionen Zuschauern der Bestwert aufgestellt (ARD/MA: 70,2).