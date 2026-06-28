Pressesprecher schreitet ein! Jude Bellingham darf nicht antworten

Jude Bellingham ist nach seinem starken Auftritt beim zähen Sieg der englischen Nationalmannschaft gegen Panama plötzlich ein Maulkorb verpasst worden.
Bellingham bekommt Maulkorb
Der Superstar von Real Madrid beantwortete in der Mixed Zone bereitwillig die Fragen der anwesenden Journalisten, bis ein Reporter ihn auf Vinícius Júnior ansprechen wollte.
Bellingham sollte zu kritischen Stimmen für seinem Real-Kollegen in dessen brasilianischer Heimat Stellung nehmen – doch noch bevor der Engländer antworten konnte, schritt der Pressesprecher ein. Warum er gegen eine Beantwortung der Frage war, blieb zunächst unklar.
Presserunde mit Bellingham geht kurios zu Ende
Bellingham schaute kurz etwas verwundert und sagte an den Reporter gewandt nur noch: „Sorry mate“. Übersetzt: „Sorry, Kumpel.“
Unmittelbar danach wurde die Presserunde beendet.
Bellingham hatte gegen Panama (2:0) mit einem Tor und einem Assist geglänzt. Schon bei Auftaktspiel hatte er einen Treffer beigesteuert.