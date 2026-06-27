Bellingham erlöst England bei Kanes Rekord-Auftritt

SID 28.06.2026 • 00:55 Uhr Dem Team von Thomas Tuchel fällt gegen Panama lange nichts ein. Ein Doppelschlag bringt die Erlösung.

Rekordmann Harry Kane und Jude Bellingham haben England mit einem Doppelschlag vor der nächsten Nullnummer bewahrt – und Thomas Tuchel den Gruppensieg beschert. Das lange harmlose Team des deutschen Teammanagers mühte sich gegen Fußball-Zwerg Panama zu einem 2:0 (0:0) und hat damit eine gute Ausgangslage für die heiße WM-Phase.

Im Sechzehntelfinale wartet auf den Gruppensieger am Mittwoch in Atlanta eine drittplatzierte Mannschaft aus einer anderen Gruppe.

Ausgerechnet vor dem Start der K.o.-Runde schienen die Three Lions ihre Torgefahr verloren zu haben – bis Bellingham (62.) und Kane (67.) die englischen Fans erlösten. Da 60 Jahre nach dem bislang einzigen Triumph der zweite Titel her soll, muss sich das Team um den Torjäger des FC Bayern, der zu Englands alleinigem WM-Rekordtorschützen aufstieg, aber steigern.

England wie schon gegen Ghana ideenlos

Auf der Couch waren die Engländer am Vortag schon weitergekommen, durch die Ergebnisse der anderen Gruppen war den Three Lions die Teilnahme an der K.o.-Runde vor dem Anpfiff nicht mehr zu nehmen. Dennoch forderte Tuchel einen Sieg: „Wir wollen die Gruppe gewinnen.“

Das Problem? Seine Mannschaft knüpfte nahtlos an die ernüchternde Nullnummer gegen Ghana an. Keine Power, keine Ideen und nahezu keine Torgefahr brachten die Engländer in der ersten Halbzeit aufs Feld. Bei typisch englischem Regen erinnerte die Fans in ihren wasserfesten Ponchos wenig an das erste Feuerwerk gegen Kroatien (4:2).

Tuchel hatte frische Kräfte gebracht und seinem Vielspieler Declan Rice eine Pause gegönnt. Leverkusens Jarell Quansah ersetzte den verletzten Reece James (Oberschenkel) und feierte sein WM-Debüt. Auf den Flügeln starteten erstmals Bukayo Saka und Marcus Rashford, der als einziger Engländer vereinzelt für Gefahr sorgte. Kane, der mit einem Doppelpack ins Turnier gestartet war, blieb zunächst blass.

England steigert sich nach Kane-Szene

Bei der WM 2018 war England über Panama hinweggefegt (6:1), Kane traf damals dreimal. Anders als vor acht Jahren spielte der Außenseiter diesmal immer wieder frech nach vorne. Beinahe hätte José Cordoba die Engländer jedoch erlöst, als er seinen Mitspieler im Fünfmeterraum anschoss – der Ball flog knapp übers Tor (52.).