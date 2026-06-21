"Bemerkenswert geistreich": Willem-Alexander trifft FIFA-Chef

SID 21.06.2026 • 05:09 Uhr Der König der Niederlande macht Gianni Infantino "vielleicht ein paar Vorschläge für den Friedensnobelpreis".

König Willem-Alexander der Niederlande hat nach dem Sieg der Elftal gegen Schweden (5:1) mit einer lockeren Bemerkung auf die Verleihung des FIFA-Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump reagiert.

Er habe dem neben ihm sitzenden FIFA-Präsidenten Gianni Infantino „vielleicht ein paar Vorschläge für den Friedensnobelpreis der kommenden Jahre gemacht“, sagte er lachend dem TV-Sender NOS, der die Worte als „bemerkenswert geistreich“ bezeichnete.

Infantino hatte den umstrittenen FIFA-Friedenspreis im vergangenen Jahr ins Leben gerufen und ihn bei der WM-Auslosung im Dezember persönlich an Trump überreicht.

Willem-Alexander spricht Einreiseproblematik an

Auf die Frage, was er davon halte, dass Zuschauer und ein Schiedsrichter die Einreise in die USA verweigert wurde, antwortete Willem-Alexander unmissverständlich: Er wisse, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) „solche Situationen anders handhabt als die FIFA, und ich hoffe, dass die Organisation für die Olympischen Spiele in Los Angeles daraus lernen kann, damit dort alles korrekt abläuft.“

Der niederländische König ist Ehrenmitglied des IOC. Die Sommerspiele in Los Angeles finden 2028 statt, US-Präsident Trump wäre dann noch im Amt.

Während des Spiels gegen Schweden, scherzte Willem-Alexander habe er „ein paar Mal nach einem Defibrillator gesucht, denn dieses Spiel war nicht immer gut für mein Herz. Aber ich kann nur sagen, dass ich es genossen habe. Es war unglaublich schön, die Niederlande in einem so großartigen Moment anzufeuern.“