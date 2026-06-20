WM 2026: Tor-Party für Niederlande mit historischer Note

SID 20.06.2026 • 20:56 Uhr Nach dem Stotterstart gegen Japan überzeugen die Niederlande gegen Schweden auf ganzer Linie und können mit der K.o.-Runde planen.

Angeführt von den beiden Doppelpackern Brian Brobbey und Cody Gakpo haben die Niederlande ihren Stotterstart bei der Fußball-WM vergessen gemacht und Kurs auf die K.o.-Runde genommen. Im europäischen Duell der Gruppe F gewann die Elftal auch dank des goldenen Händchens von Bondscoach Ronald Koeman in Houston hochverdient mit 5:1 (2:0) gegen Schweden und übernahm die Tabellenführung.

Die Mannschaft schaffte fast den höchsten Sieg bei einer Endrunde in der Geschichte des Verbands. So hat weiter das 5:0 der Elftal gegen Südkorea von 1998 bestand. „Die Niederlande muss sich trotzdem steigern. Schweden hatte schon trotzdem sehr viele Chancen“, sagte Per Mertesacker im ZDF. Christoph Kramer fügte an: „Brobbey ist der absolute Gewinn. Wenn er spielt, dann haben sie etwas, das sie unberechenbar macht.“

Der ehemalige Leipziger Brobbey, der überraschend für Shootingstar Crysencio Summerville in die Startelf gerückt war, sorgte mit seinem Doppelpack für die schnelle Führung (5./17.). Zudem schrieb er Geschichte. Denn nie zuvor schaffte ein Oranje-Star bei einer WM so schnell einen Doppelpack. Selbst Legenden wie Ruud van Nistelrooy, Johan Cruyff oder Marco van Basten schafften dies nicht.

Brobbey überflügelt Legenden

Ein „genialer Schachzug“ von Koeman, schrieb De Telegraaf. Summerville kam zur Halbzeit – und war direkt an beiden Treffern des überragenden Gakpo beteiligt (47./53.). Anthony Elanga traf für die Schweden (59.). Den Schlusspunkt setzte Summerville selbst (89.).

Oranje kann mit vier Punkten nahezu sicher für das Sechzehntelfinale planen und spielt nun in der Nacht auf Freitag gegen Tunesien um den Gruppensieg. Schweden (3 Punkte) steht parallel gegen Japan unter Druck.

Schon ab 8 Uhr (Ortszeit) herrschte Ausnahmestimmung in der texanischen Astronautenstadt, als sich der legendäre Oranje-Partybus mit Schätzungen zufolge 30.000 Anhängern der Elftal auf den rund vier Kilometer langen Weg von der Rice University zum Stadion machte. Ob Niederländer oder Einheimischer war dabei völlig egal, einzige Voraussetzung: Orange tragen.

Koeman, der vor 43 Jahren sein Länderspieldebüt ausgerechnet gegen Schweden gefeiert und dabei 0:3 verloren hatte, nahm die Kritik aus der Heimat nach dem durchwachsenen Auftakt gegen Japan (2:2) gelassen. Summerville habe „mit körperlichen Problemen“ zu kämpfen gehabt, begründete er seinen einzigen Startelfwechsel. „Gegen Schweden brauchen wir einen anderen Spielertyp.“

Koeman stellt perfekt um

Und „Zielspieler“ Brobbey stand vor 68.777 Zuschauern, darunter der niederländische König Willem-Alexander, Königin Máxima und Prinzessin Ariane, gleich zweimal goldrichtig. Zunächst schob der 24-Jährige vom AFC Sunderland eine Hereingabe von Gakpo über die Linie, zwölf Minuten später verlängerte er den Ball von Denzel Dumfries entscheidend mit der Fußspitze zum 100. WM-Tor der Niederlande.

Die Schweden, die nach dem 5:1 gegen Tunesien eigentlich deutlich befreiter auftreten konnten, wurden erst nach der Trinkpause gefährlicher. Gyökeres (7./37./45.+3) scheiterte dreimal am starken Oranje-Keeper Bart Verbruggen, Gustaf Lagerbielke stand vor seinem Kopfballtreffer im Abseits (44.).