Karl droht WM-Aus!

Tobias Wiltschek , Manfred Sedlbauer 05.06.2026 • 20:08 Uhr Am Tag vor dem letzten WM-Test gegen die USA verrät Julian Nagelsmann, dass sich Lennart Karl verletzt hat. Nun muss womöglich ein Spieler nachnominiert werden.

Die deutsche Nationalmannschaft muss im letzten WM-Test in Chicago gegen die USA (Sa. ab 20.30 im LIVETICKER) auf Lennart Karl verzichten. Seine WM-Teilnahme steht auf der Kippe.

„Leider hat sich Lenny verletzt heute im Training, sah ehrlich gesagt nicht so gut aus. Da müssen wir jetzt mal abwarten“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann und wandte sich dann direkt an die Medienvertreter.

„Ich bitte euch, noch ein bisschen Geduld zu haben. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus und machen ein Bild. Lasst ihn kurz in Ruhe, der Spieler muss das jetzt erstmal verarbeiten, wir auch“, sagte er. „Dann schauen wir, ob wir hoffentlich mit ihm das Turnier bestreiten können oder ob wir einen Spieler nachnominieren.“

Karl? Bis dann müsste Nagelsmann nachnominieren

Welche Art von Verletzung der Senkrechtstarter des FC Bayern erlitten hat, teilte Nagelsmann nicht mit. Dass er aber schon die Möglichkeit einer Nachnominierung ins Spiel bringt, lässt darauf schließen, dass es sich um eine schwerere Verletzung handeln könnte.

Die FIFA-Statuten besagen, dass eine Nachnominierung nur bei einer nachgewiesenen, von der medizinischen Abteilung des Weltverbandes überprüften Verletzung eines Spielers möglich ist. Und nur vor dem ersten Spiel des Turniers.

In einem solchen Fall bekäme der neue Spieler die Rückennummer seines Vorgängers – in Karls Fall die 25. Deutschland startet am 14. Juni mit der Partie gegen Curacao in die WM.

Karls Stern ging erst im Verlauf der abgelaufenen Klub-Saison auf. Im Testspiel gegen Finnland am vergangenen Sonntag gehörte der 18-Jährige zu den auffälligsten Spielern und bereitete beim 4:0-Sieg ein Tor vor.