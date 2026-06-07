Brasilien-Schock vor WM

SID 07.06.2026 • 19:28 Uhr Wesley verpasst die WM. Der Roma-Rechtsverteidiger fällt mit einer Adduktoren-Blessur aus.

Rekordweltmeister Brasilien muss bei der Fußball-WM auf Rechtsverteidiger Wesley verzichten.

Der 22-Jährige von der AS Rom zog sich im letzten Testspiel gegen Ägypten (2:1) eine Adduktorenverletzung zu.

Brasilien: Éderson nachnominiert

Für Wesley wurde Éderson nachnominiert. Der 26-Jährige von Atalanta Bergamo wechselt zur kommenden Saison wohl für rund 45 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United.