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Brasilien-Schock vor WM

Brasilien-Schock vor WM

Wesley verpasst die WM. Der Roma-Rechtsverteidiger fällt mit einer Adduktoren-Blessur aus.
Neymar kämpft derzeit darum, sich für die WM rechtzeitig fit zu machen. Wenn alles gut läuft, steigt der Brasilien-Star nächste Woche ins Mannschaftstraining ein, erklärt Trainer Carlo Ancelotti.
SID
Wesley verpasst die WM. Der Roma-Rechtsverteidiger fällt mit einer Adduktoren-Blessur aus.

Rekordweltmeister Brasilien muss bei der Fußball-WM auf Rechtsverteidiger Wesley verzichten.

Der 22-Jährige von der AS Rom zog sich im letzten Testspiel gegen Ägypten (2:1) eine Adduktorenverletzung zu.

Brasilien: Éderson nachnominiert

Für Wesley wurde Éderson nachnominiert. Der 26-Jährige von Atalanta Bergamo wechselt zur kommenden Saison wohl für rund 45 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United.

Brasilien bestreitet sein erstes WM-Spiel in der Nacht zu Sonntag (0.00 Uhr MESZ) gegen Marokko, weitere Gegner sind Haiti und Schottland.

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