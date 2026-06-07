Generalprobe gelungen, für Brasilien kann die WM kommen. Der fünfmalige Weltmeister besiegte zum Abschluss seiner Turnier-Vorbereitung den WM-Teilnehmer Ägypten mit 2:1. Bruno Guimarães (7.) brachte die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti früh in Führung, ehe Mostafa Zico (11.) für den Ausgleich sorgte. Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Endrick nach der Pause (52.).
Ohne Neymar: Seleção gewinnt Generalprobe vor WM-Auftakt
Brasilien besiegt Ägypten mit 2:1. Trainer Carlo Ancelotti hat seine Startelf offenbar weitgehend gefunden. Sorgen bereitet ein Verteidiger.
Siegtorschütze Endrick (rechts) feiert mit den Fans.
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Für die Seleção war der Erfolg in Cleveland (USA) der zweite Erfolg innerhalb weniger Tage, nachdem das Team zuletzt gegen Panama mit 6:2 gewonnen hatte. Für die Startelf für das WM-Auftaktspiel gegen Marokko (13.Juni) habe er eine „klare Idee“, sagte Ancelotti und lobte explizit die Stamm-Angreifer Vinicius Junior und Raphinha.
Superstar Neymar wurde nach seiner Wadenverletzung wie geplant nicht eingesetzt, der Stürmer arbeitet im WM-Quartier The Ridge rund 50 km vor den Toren New Yorks an seinem Comeback. Sorgen bereitet unterdessen Rechtsverteidiger Wesley, der gegen Ägypten bereits nach einer Viertelstunde unter Tränen mit Leistenproblemen ausgewechselt werden musste.