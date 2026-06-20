Brasilien-Star Raphinha droht WM-Aus

Die brasilianische Nationalmannschaft muss bei der WM vorerst auf Flügelflitzer Raphinha verzichten. Der Flügelstürmer droht sogar für den Rest des Turniers auszufallen.
Brasilien-Star droht WM-Aus
Der Verband CBF teilte nach Untersuchungen am Samstag mit, dass der 29-Jährige „eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels“ erlitten habe und ein „intensives Behandlungsprogramm“ absolvieren muss.
WM: Brasilien sorgt sich um Raphinha
Die spanische Zeitung AS schreibt, dass für Raphinha sogar das gesamte restliche Turnier in Gefahr ist. Dem Bericht zufolge ist seine alte Verletzung wieder aufgebrochen.
Der Flügelspieler hatte sich beim 3:0 gegen Haiti sich nach 40 Minuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung plötzlich auf den Rasen gesetzt und war daraufhin sogleich von Rayan ersetzt worden. Zum Vorrundenabschluss trifft Brasilien in der Nacht zu Donnerstag (0.00 im LIVETICKER) in Miami auf Schottland.
Es sei „sehr traurig für Raph. Eine Verletzung zu erleiden, ist immer sehr kompliziert“, sagte Torschütze Vinícius Júnior: „Raph ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, und er hat in dieser Saison schon sehr unter Verletzungen gelitten.“
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)