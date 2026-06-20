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Brasilien-Star Raphinha droht WM-Aus

Brasilien-Star droht WM-Aus

Raphinha fällt bis auf Weiteres aus. Der brasilianische Flügelflitzer droht sogar die gesamte restliche WM zu verpassen.
Nach dem Unentschieden gegen Marokko war Brasilien bereits im zweiten Gruppenspiel unter Druck. Doch die Selecão lieferte gegen Fußballzwerg Haiti souverän und tanzte sich zu einem ungefährdeten Sieg.
SPORT1
Raphinha fällt bis auf Weiteres aus. Der brasilianische Flügelflitzer droht sogar die gesamte restliche WM zu verpassen.

Die brasilianische Nationalmannschaft muss bei der WM vorerst auf Flügelflitzer Raphinha verzichten. Der Flügelstürmer droht sogar für den Rest des Turniers auszufallen.

Der Verband CBF teilte nach Untersuchungen am Samstag mit, dass der 29-Jährige „eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels“ erlitten habe und ein „intensives Behandlungsprogramm“ absolvieren muss.

WM: Brasilien sorgt sich um Raphinha

Die spanische Zeitung AS schreibt, dass für Raphinha sogar das gesamte restliche Turnier in Gefahr ist. Dem Bericht zufolge ist seine alte Verletzung wieder aufgebrochen.

Der Flügelspieler hatte sich beim 3:0 gegen Haiti sich nach 40 Minuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung plötzlich auf den Rasen gesetzt und war daraufhin sogleich von Rayan ersetzt worden. Zum Vorrundenabschluss trifft Brasilien in der Nacht zu Donnerstag (0.00 im LIVETICKER) in Miami auf Schottland.

Es sei „sehr traurig für Raph. Eine Verletzung zu erleiden, ist immer sehr kompliziert“, sagte Torschütze Vinícius Júnior: „Raph ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, und er hat in dieser Saison schon sehr unter Verletzungen gelitten.“


Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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