Karl-Ersatz: Darum holt Julian Nagelsmann jetzt ihn!

Manfred Sedlbauer 06.06.2026 • 00:40 Uhr Lennart Karl muss nach einer Verletzung im Abschlusstraining von der DFB-Elf abreisen. Für den Youngster bedeutet das gleichzeitig das WM-Aus. Für den 18-Jährigen wird nun etwas überraschend ein Leipziger nachnominiert.

Das Wetter passte zur mehr als gedämpften Stimmung in Chicago. Wenige Minuten nach dem Ende des Abschlusstrainings der deutschen Nationalmannschaft entlud sich über dem Soldier Field eine dicke Regenwolke.

Stunden später bestätigte der DFB die schlimmsten Befürchtungen: Lennart Karl hat sich am Freitagmittag, einen Tag vor dem letzten WM-Test gegen die USA (Samstag, 20.30 Uhr im LIVETICKER), einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen. Der Traum von der Turnierteilnahme ist für den Bayern-Youngster damit geplatzt.

WM-Aus für Karl – DFB bestätigt die Befürchtungen

Bereits auf der Pressekonferenz deutete Nagelsmann die Schwere der Verletzung an: „Das sah ehrlich gesagt nicht so gut aus“ und erklärte, dass Karl zunächst ins Krankenhaus gebracht werden solle.

„Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny“, erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst. Es ist nur ein kleiner Trost, dass er jung ist und noch viele Turniere vor sich hat. Wir hätten ihn sehr gerne im Team gehabt.“

Karl hatte sich durch seine guten Leistungen bei den Bayern in den DFB-Kader gespielt und wäre – nicht zuletzt durch seine starke Leistung im Test gegen Finnland – ein ernsthafter Kandidat für die WM-Startelf gewesen.

Ouédraogo rückt überraschend nach

Für Karl nominiert Nagelsmann den Leipziger Assan Ouédraogo nach – eine dicke Überraschung. „Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hochtalentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen.“

Ouédraogo hatte im November beim 6:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei sein Debüt für Deutschland gefeiert und den Treffer zum 6:0-Endstand erzielt. Ein weiteres Spiel für die DFB-Elf kam bislang nicht hinzu. Auch wegen einer Knieverletzung, die den 20-Jährigen von Ende November bis Ende März außer Gefecht setzte.

Das schätzt der Bundestrainer an dem Nachrücker

Erst im Saisonendspurt feierte Ouédraogo sein Comeback und überzeugte. Und das offenbar so sehr, dass Nagelsmann, der ein großer Fan des Ex-Schalkers (2014–2023) ist, nun auf ihn setzt.

Nagelsmann schätzt an ihm nicht nur seine sportlichen Qualitäten – insbesondere seine Fähigkeit, Bälle zu erobern, seine Torgefahr und seine Tempodribblings. Er bezeichnete ihn sogar als einen „unfassbar guten, talentierten Spieler“. Vor allem aber beeindruckt ihn dessen Verhalten abseits des Platzes.

Trotz zahlreicher Verletzungen habe Ouédraogo stets großen Einsatz, Professionalität und bemerkenswerten Kampfgeist gezeigt. Möglicherweise kann Nagelsmann dies besonders gut nachvollziehen, da er seine eigene Karriere aufgrund einer schweren Knieverletzung bereits in jungen Jahren beenden musste.

Nagelsmann verzichtet auf Führich oder El Mala

Die Nominierung von Ouédraogo bleibt aber eine große Überraschung. Als aussichtsreichste Kandidaten galten zunächst Said El Mala und Chris Führich.

Bei der Nominierung Ende Mai betonte Nagelsmann, wie knapp die Entscheidung auf dieser Position und damit gegen die beiden ausgefallen sei. Bei Führich bedauerte Nagelsmann, dass er bei der DFB-Elf zu selten sein „VfB-Gesicht“ zeige. Bei El Mala kündigte er an: „Saids Zukunft wird noch kommen.“ Die muss im DFB-Trikot nun aber weiter auf sich warten lassen.